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2025-02-12 10:25:52

產志賀毒素｜袁國勇稱服抗生素或更嚴重 共用洗手間或是傳播途徑

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袁國勇稱染產志賀毒素服抗生素或更嚴重，共用洗手間或是傳播途徑。(資料圖片)

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瑪嘉烈醫院腫瘤科懷疑爆發「產志賀毒素大腸桿菌」感染群組，涉及3名醫生，其中最先發病的醫生離世。港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇呼籲，如有肚瀉情況應先驗大便，一旦感染了產志賀毒素，服用抗生素可能會更嚴重，甚至發生奇怪的併發症。

對於離世醫生曾獲處方兩款抗生素，袁國勇指並非醫療程序有問題，因為病人有發燒、血壓低的病徵，最緊急要防止敗血症，抗生素至少需要4872小時才有顯著效果，但該名醫生24小時內便離世，翻查醫療紀錄也沒有出現問題。

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一般病人受感染機會很低

袁國勇今早(12)在港台節目解釋，其中兩名病人糞使樣本是服用抗生素後才留，以致未能驗出病毒。現在沒有排除任何可能性，包括是否有其他感染，現時正用最新基因排序嘗試找出答案。由於去世的醫生年輕且身體健康，他們會了解是否因化學藥物或自體免疫病等其他因素所引致。

袁國勇又指，3名醫生在辦公室共用的洗手間可能傳播途徑，因廁所較潮濕及共同，是較容易傳染的途徑。衞生防護中心取了廁所等環境樣本，但因為院方已做了消毒，變相找到機會減低，病理科亦會為過身醫生做死因研究，抽出組織檢查。他不排除有其他人感染，但因為產志賀毒素不經空氣傳播，而且環境乾燥就很容易死亡，醫生檢查前也先做手部衛生，一般病人在醫院受感染的機會很低

預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖)

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