用假身份證冒充供款人於積金易開戶 騙取180萬強積金 5男被捕

警方於周三（17日）搗破一個強積金詐騙及洗黑錢犯罪集團，以「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪拘捕5名男子，該集團利用偽造身份證、冒充受害人開立「積金易」平台戶口，並盜取受害人強積金存款合共約180萬元，以及清洗犯罪得益高達7,800萬元。 截至現時為止，積金易平台確認現時有12名市民的資料被盜用，當中3名受害人損失強積金存款合共約180萬元；另外6名人士被盜用個人資料，並在積金易平台開戶，但戶口內資金沒有被盜取；有3名人士被盜用個人資料，但未能在積金易平台開戶。 行動中拘捕5名男子，年齡介乎28至65歲，包括1名集團首腦及2名骨幹成員。3人分工清晰，包括策劃今次詐騙的細節、招攬及安排不同「傀儡」成員。

用偽造身份證成功通過eKYC驗證 警方表示，疑犯透過非法渠道，取得受害人曾遺失或洩露的個人資料後，製作出帶有「傀儡」成員照片的偽造香港身份證，並使用偽造身份證，在積金易平台申請開戶，成功通過開戶時的電子客戶身份驗證程序（俗稱eKYC），成功完成積金易帳戶註冊，並且連結受害人的強積金帳戶。 在帳戶成功開立後，疑犯會以「退休」或其他理由提交提款申請，將受害人強積金存款轉入由「傀儡」成員冒充受害人開設的銀行戶口。 警方發現，該集團為逃避追查，利用多個由「傀儡」人士開設的銀行戶口，進行多層次、跨行的資金清洗，經多重轉賬後，就在分行或提款機提取現金。警方補充，僅在2025年10月至11月期間，該集團已清洗非法所得高達7,800萬元。 警方提醒，市民要妥善保管自己的個人資料及身份證明文件，不要輕易提供個人資料給他人，避免被不法之徒利用。

積金易暫停以eKYC開戶 積金易表示，高度關注事件，並已經暫停以eKYC開戶作詳細風險評估，公司亦正研究其他可取代eKYC的身份認證方式，並會盡快公布有關安排。 積金易指，已加強處理提取強積金申請的措施，包括要求計劃成員就申請提取強積金作額外的身份驗證。 積金易總經理（數碼及資訊科技）郭禮輝表示，在審視每宗案件的具體情況後，並已經安排退回3名受害人的基金單位結餘。郭禮輝補充，除了警方已公佈的個案，沒有其他用戶受影響。