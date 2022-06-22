用冒牌美容儀器提供嫩膚療程 兩美容院女董事被捕

不法商人以冒牌美容機提供療程，消費者變靚不成隨時受傷。海關拘捕2名美容公司董事兼銷售人員，涉嫌將虛假商品說明應用於所提供的美容服務，違反《商品說明條例》。海關指，偽冒儀器或令用家紅腫及灼傷，偽冒儀器與正貨儀器不論外觀、功能、價錢均有明顯差異，籲市民提高警覺。

兩名被捕女子分別33歲及34歲，為兩間美容院董事兼銷售人員，當場檢獲兩部偽冒儀器，海關關初步相信兩間公司並無合作關係，受害人數仍在調查。

海關早前收到舉報，指尖沙咀兩間美容院涉嫌使用偽冒某品牌的美容儀器，但訛稱是正貨為顧客提供服務，在上星期喬裝成顧客到美容院購買相關的光子嫩膚療程服務，之後展開拘捕行動。海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組高級督察何偉森(圖)指，檢獲的兩部偽冒儀器與正貨儀器不論外觀、功能、價錢均有明顯差異。偽冒儀器正面並無製造商商標，顏色及扶手位置亦不同；背面亦無傳送資料的USB插槽；正貨背後設有水樽，是用以為皮膚降溫水冷設施，因此儀器機頭接觸皮膚時會有冰冷感覺 ，偽冒儀器的冷卻效果則不明顯。另外，開機後正貨會有製造商商標畫面，偽冒儀器只有型號M22字樣。

偽冒儀器的功能鍵似與正貨無異，但按後無反應。正貨就光子嫩膚療程有國際標準認證，假貨安全成疑。何偉森稱，按製造商提供的資料，正貨利用強大脈衝波達致美容效果，偽冒儀器經初步檢驗後發現輸出能量遠低於正貨，美容效果存疑，而高強度輸出加上缺乏水冷設施，使用不當易造成紅腫灼傷，但暫未接獲相關報告。而正貨價值數十萬元；偽冒儀器僅約兩萬，而一般單次光子嫩膚療程費用約1,000元，上述兩間美容院的療程則分別約400元及700元。

海關指，消費者應光顧信譽良好的商戶，如發現儀器外形與製造商資料有出入或是療程售價便宜，可先向代理及製造商查詢，或者向專業人士了解。