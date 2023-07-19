用濕紙巾要小心！ 一款日本製樣本細菌超標近500倍 8款獲最高五星評級

經過3年疫情洗禮，港人普遍更加注重衛生，很多時會用濕紙巾抹手、抹面，更多是用於幼孩身上，但未必想到可能因而愈抹愈污糟！消委會早前測試市面上逾20種個人護理濕紙巾，發現部分樣本含菌量超標，其中「DAISO」一款標明「日本製」的嬰濕紙巾，細菌含量竟超標近500倍，相關產品下架，但同時亦有8款濕紙巾獲最高的五星評級。

消委會測試涵蓋市面上20款較常見、用以清潔身體為主的個人護理濕紙巾樣本，全部均沒有具消毒效能的聲稱，部分樣本包裝標示「純水」、「手口專用」等字眼，大部分聲稱適合用於嬰幼兒；除1款樣本屬獨立包裝(每包裝為2張)，以及2款樣本屬小包裝(每包裝有10張或20張)外；其餘樣本每包裝有60張至100張，每張濕紙巾售價介乎0.12元至0.8元，相差逾5倍半。另外，濕紙巾全部樣本的含水量雖均高於內地標準的最低要求1.7倍；而含水量差異頗大，當中「思詩樂」的含水量最高，喜歡高水分濕紙巾的市民可選用。

所有測試樣本中，有8款濕紙巾獲五星最高整體評級，包括「屈臣氏Watsons」、「思詩樂Suzuran」、「特柔Feather Soft」、「阿布泰Abouthai」、「維達Vinda」、「強生Johnson's」、「順順兒Soondoongi」及「Lec.Be For Baby & Kids」。

細菌菌落多易致結膜炎

測試亦顯示，20款樣本均沒有檢出大腸菌群、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌及任何真菌；惟其中「DAISO」品牌的一款嬰兒濕紙巾，樣本的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，超出內地《一次性使用衛生用品衛生標準》所列上限(200cfu/g)近500倍，相關已產品已下架。消委會認為，與樣本於未開封前可能經受到微生物污染有關。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，並非所有細菌皆是可引致傳染病的病原細菌，但使用含過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、咀巴、私密部位等，仍有機會出現細菌感染，導致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀，尤其使用者大多為抵抗力較弱的嬰幼兒及長者，風險會較高。

