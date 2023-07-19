用濕紙巾要小心！ 一款日本製樣本細菌超標近500倍 8款獲最高五星評級

經過3年疫情洗禮，港人普遍更加注重衛生，很多時會用濕紙巾抹手、抹面，更多是用於幼孩身上，但未必想到可能因而愈抹愈污糟！消委會早前測試市面上逾20種個人護理濕紙巾，發現部分樣本含菌量超標，其中「DAISO」一款標明「日本製」的嬰濕紙巾，細菌含量竟超標近500倍，相關產品下架，但同時亦有8款濕紙巾獲最高的五星評級。
消委會測試涵蓋市面上20款較常見、用以清潔身體為主的個人護理濕紙巾樣本，全部均沒有具消毒效能的聲稱，部分樣本包裝標示「純水」、「手口專用」等字眼，大部分聲稱適合用於嬰幼兒；除1款樣本屬獨立包裝(每包裝為2張)，以及2款樣本屬小包裝(每包裝有10張或20張)外；其餘樣本每包裝有60張至100張，每張濕紙巾售價介乎0.12元至0.8元，相差逾5倍半。另外，濕紙巾全部樣本的含水量雖均高於內地標準的最低要求1.7倍；而含水量差異頗大，當中「思詩樂」的含水量最高，喜歡高水分濕紙巾的市民可選用。
所有測試樣本中，有8款濕紙巾獲五星最高整體評級，包括「屈臣氏Watsons」、「思詩樂Suzuran」、「特柔Feather Soft」、「阿布泰Abouthai」、「維達Vinda」、「強生Johnson's」、「順順兒Soondoongi」及「Lec.Be For Baby & Kids」。
細菌菌落多易致結膜炎
測試亦顯示，20款樣本均沒有檢出大腸菌群、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌及任何真菌；惟其中「DAISO」品牌的一款嬰兒濕紙巾，樣本的細菌菌落總數高達100,000cfu/g，超出內地《一次性使用衛生用品衛生標準》所列上限(200cfu/g)近500倍，相關已產品已下架。消委會認為，與樣本於未開封前可能經受到微生物污染有關。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，並非所有細菌皆是可引致傳染病的病原細菌，但使用含過量細菌的濕紙巾清潔面部、眼睛、咀巴、私密部位等，仍有機會出現細菌感染，導致結膜炎、腸胃炎或喉嚨紅腫、發燒等症狀，尤其使用者大多為抵抗力較弱的嬰幼兒及長者，風險會較高。
樣本含可致敏化學物及防腐劑
消委會又發現，「759阿信屋」及nepia品牌的樣本分別檢出可致敏化學物及防腐劑。759阿信屋的家庭裝濕紙巾(香港名勝)驗出0.0015%游離甲醛，該物質接觸皮膚後，可能會刺激皮膚、眼睛及引起炎症等。根據歐盟《化妝品條例》，如產品釋出逾0.001%的游離甲醛，便須於包裝上標示「釋出甲醛」，惟涉事濕紙巾未有標示。就此，759阿信屋表示，已停售該產品。
至於nepia的「WET PLUS」則驗出兩種可致敏化學物，包括0.039%對羥基苯甲酸甲酯及0.021%對羥基苯甲酸乙酯，惟總含量並未有超出歐盟0.8%的上限。譚鳳儀解釋，上述化合物的防腐效能高且成本較低，常被添加入個人護理產品及化妝品，惟少數人士或會對其產生過敏反應，引致皮膚發炎；甚至有海外研究提出，其特性與雌激素相似，可能會干擾內分泌系統。
至於「萬寧」濕紙巾樣本則被驗出所含溶液的酸鹼值為3.2，略低於內地《濕巾標準》的下限(酸鹼值3.5－8.5)，為唯一酸鹼值超出標準範圍樣本，市民若接觸過酸或過鹼的溶液或刺激皮膚，易引起痕癢或炎症。
黃鳳嫺：避免濕紙巾接觸黏膜部位
黃鳳嫺提醒市民，雖大部分濕紙巾產品有可重複使用的貼紙作封口，但密封程度未必可以完全隔絕細菌入侵，；而獨立包裝設計的濕紙巾雖可以減少受細菌污染的機會，但亦會產生更多包裝廢物。她又建議，消費者在選擇大包裝或小包裝的濕紙巾時，可以先考慮自己的使用習慣，於便利程度與環保之間取得平衡。而為嬰幼兒及長者更換尿片時，亦可使用紗布或純棉花加溫水，代替濕紙巾擦拭，以減少接觸過多化學添加物；若無法用水清洗，亦應盡量避免用濕紙巾接觸黏膜部位，例如會陰及肛門等。