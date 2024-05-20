甯漢豪指安全智慧工地標籤如牌匾　於地盤外圍當眼處展示

發展局聯同建造業議會推出「安全智慧工地」系統標籤計劃，發展局局長甯漢豪出席計劃啟動禮致辭時表示，預計約500個工地參與，由申請到批出需時約2個月，估計今年7月會有首批約100個工地獲發標籤，希望可於年底全部批出。

甯漢豪形容標籤有如牌匾，當獲標籤後，會於地盤外圍當眼處展示。她說，若工地沒有標籤，當局日常巡查時更會多加留意，相信會有相當壓力。

甯漢豪強調，即使獲得標籤，亦不應掉以輕心，政府與建造業議會將定期抽查，如果發現有關地盤是「浪得虛名」，可被褫奪這個標籤。根據計劃，已獲發標籤的工地，需要每年向建造業議會更新系統應用情況。