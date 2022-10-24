甯漢豪指施政報告表面奪回土地供應主導權 李家超：香港具「美貌與智慧」吸引人才DNA

施政報告在搶人才和房屋供應等設下目標，特首李家超表示，香港人才流失情況快到達頂峰，而香港本身DNA就是吸引，推出政策「喺你面前話俾你聽我就係咁靚，你嚟啦」，有自信吸引到人才。發展局長甯漢豪指，施政報告提到覓得土地足於5年建7.2萬個單位，釋出政府奪回主導權信息。

本港過去2年流失14萬勞動人口，李家超在無綫電視節目中指，「相信未到頂，但已不遠」，並指在本港開始復常「搶人」，相信可吸引人才來港。他形容本港DNA吸引，有美貌與智慧，即使審美觀不同，但走到對方面前說香港「咁靚」，有可進入內地市場等獨特優勢，有自信可吸引每年3.5萬名人才來港。被問官方批評諷刺漫畫會否令人感不夠包容，李說包容包括讓局方就感不公道事情有發言權，並指最近有政府司法覆核敗訴的例子，反駁有外謀稱香港無人權的說法，並說只要合法，疫情後遊行示威會被視為「紅隊」以另一角度協助政府施政。

至於「留人才」，政務司副司長卓永興出席Now新聞台的節目重申，很難找出潛在會離開的人以及他們離開原因，不知道若提供一些優惠，其他港人如何看待，認為不可行，且已有多項惠民措施，感無必要。