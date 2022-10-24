甯漢豪指施政報告表面奪回土地供應主導權 李家超：香港具「美貌與智慧」吸引人才DNA

施政報告在搶人才和房屋供應等設下目標，特首李家超表示，香港人才流失情況快到達頂峰，而香港本身DNA就是吸引，推出政策「喺你面前話俾你聽我就係咁靚，你嚟啦」，有自信吸引到人才。發展局長甯漢豪指，施政報告提到覓得土地足於5年建7.2萬個單位，釋出政府奪回主導權信息。
本港過去2年流失14萬勞動人口，李家超在無綫電視節目中指，「相信未到頂，但已不遠」，並指在本港開始復常「搶人」，相信可吸引人才來港。他形容本港DNA吸引，有美貌與智慧，即使審美觀不同，但走到對方面前說香港「咁靚」，有可進入內地市場等獨特優勢，有自信可吸引每年3.5萬名人才來港。被問官方批評諷刺漫畫會否令人感不夠包容，李說包容包括讓局方就感不公道事情有發言權，並指最近有政府司法覆核敗訴的例子，反駁有外謀稱香港無人權的說法，並說只要合法，疫情後遊行示威會被視為「紅隊」以另一角度協助政府施政。
至於「留人才」，政務司副司長卓永興出席Now新聞台的節目重申，很難找出潛在會離開的人以及他們離開原因，不知道若提供一些優惠，其他港人如何看待，認為不可行，且已有多項惠民措施，感無必要。
甯漢豪︰難說完全告別劏房
政府目標未來10年熟地供應量達3,280公頃，甯漢豪在商台節目表示，這是她團隊的KPI(績效指標)，稱首5年不計及地產商供應，政府可提供7.2萬個單位，比目前6.5萬個還多，是釋出政府奪回土地供應主導權信息，希望大家有信心。她續指施政報告提到「封頂、封底」承諾，冀供應增加可改善籠屋情況，並有讓市民「住好啲」更多想法，但指基層市民或基於地點考慮住所，難說完全告別劏房。
政府亦打算加強投資角色，財政司長陳茂波在網誌表示，施政報告顯示李家超政府發展理念，已從昔日「積極不干預」、「大市場小政府」，明確轉向「有為政府」和「高效市場」；並提到成立投資管理有限公司目標策略性推動目標產業發展，提升競爭力和賺取投資回報。創科投資包括支持具潛力團隊把科研成果商品化，創新科技及工業局長孫東出商台節目後指，會考慮是否具很好市場價值、吸引外來或私人資金投資，並說要發展創科中心只得這幾年，形容是背水一戰。至於國家航空載荷專家在港首度招聘情況，他說未有確實申請數字，但反應熱烈。