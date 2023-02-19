甯漢豪擬修訂保護海港條例　容許小規模填海增海濱發展

發展局長甯漢豪發表網誌，表示當局擬提出修訂《保護海港條例》，一方面保持現行法例下在維港範圍不填海造地的精神，另方面，若填海是為了發揮海港的功能或讓市民享受到海港相關的設施，例如登岸堤階、碼頭、行人板道等，當局則屬意「拆牆鬆綁」，在法例上引入一個比較簡單的機制去處理。當局稍後會將建議提交海濱事務委員會及立法會發展事務委員會，並作公眾諮詢。

甯漢豪指，發展局和海濱事務委員會一直推動維港兩岸海濱發展，近年更積極營造一個開放式的海濱共享空間。海濱事務專員李愷崙表示，現時維港兩岸的海濱長廊已開放超過25公里，預計在2028年海濱「公眾休憩空間」長廊的總長度將延長至34公里，新增的海濱長廊將集中在九龍。當中啟德發展區未來三年會有多九個類似於去年底開幕、位於前跑道「公眾休憩空間」落成，還有啟德河河口區休憩用地，以及近都會公園的啟德海濱長廊及園境平台等，啟德發展區內的海濱長廊將由目前的兩公里增至六公里。