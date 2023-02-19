甯漢豪擬修訂保護海港條例　容許小規模填海增海濱發展

發展局長甯漢豪發表網誌，表示當局擬提出修訂《保護海港條例》，一方面保持現行法例下在維港範圍不填海造地的精神，另方面，若填海是為了發揮海港的功能或讓市民享受到海港相關的設施，例如登岸堤階、碼頭、行人板道等，當局則屬意「拆牆鬆綁」，在法例上引入一個比較簡單的機制去處理。當局稍後會將建議提交海濱事務委員會及立法會發展事務委員會，並作公眾諮詢。
甯漢豪指，發展局和海濱事務委員會一直推動維港兩岸海濱發展，近年更積極營造一個開放式的海濱共享空間。海濱事務專員李愷崙表示，現時維港兩岸的海濱長廊已開放超過25公里，預計在2028年海濱「公眾休憩空間」長廊的總長度將延長至34公里，新增的海濱長廊將集中在九龍。當中啟德發展區未來三年會有多九個類似於去年底開幕、位於前跑道「公眾休憩空間」落成，還有啟德河河口區休憩用地，以及近都會公園的啟德海濱長廊及園境平台等，啟德發展區內的海濱長廊將由目前的兩公里增至六公里。
保護海港條例下證明凌駕性公眾需要才能填海
據1997年制定的《保護海港條例》，在海港範圍內增設行人板道，不論其規模大小，均屬於填海工程。基於《條例》中列明不可在維港範圍內進行填海工程的推定，若需在海港範圍內進行有關工程，就必須證明項目有「凌駕性公眾需要」，相關考慮和決定應以書面形式記錄，並擬備「具有力和令人信服的資料」以證實其「凌駕性公眾需要」。
堅尼地城新海旁擬增設行人板道
甯漢豪形容《條例》門檻相當高，故一些較為小型的海濱改善工程，如當局擬堅尼地城新海旁增設行人板道，打造一個更連貫的海濱空間，讓市民不用站在馬路旁，可更安全享受維港，又或是重新發展一些已荒廢的碼頭，如啟德前跑道的舊碼頭，以及土瓜灣的九龍城汽車渡輪碼頭，這些工程規模未必能證明有「凌駕性公眾需要」，因而未有推展。她又指，灣仔「水上運動及康樂主題區」或銅鑼灣「活力避風塘主題區」設「海岸堤階」，為免因延伸「海岸堤階」出海而觸及「填海」範圍，堤階最低一級與水面仍有距離，暫亦未能做到逐級延伸出海的親水體驗。