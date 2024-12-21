甯漢豪稱將展開北部都會區意向調查　料明年下半年開始招標

發展局局長甯漢豪今日（21日）出席電台節目時透露，北部都會區的意向調查即將展開，政府會上載文件到互聯網，當中包括各土地區域的資料，並會在聆聽有關意見後才訂出招標條款，預計明年下半年至2026年進行招標，有信心可以招標成功。 甯漢豪今早出席香港電台的節目時表示，政府即將展開北部都會區的開發意向調查，並會把相關土地的文件上載至政府網站。她表示，在知道有關發展商的要求後，當局才會訂出有關的招標條款，有信心在日後的招標可以成功。她又指，招標工作會在明年下半年至2026年進行。

甯又指，過去一年本地經濟未能回復至希望看到的情況，故地產的熾熱程度未如以往高，影響發展商投地意欲。她指隨着未來經濟逐漸好轉，相信情況會變好。她又表示，目前無意重推勾地表制度，指這會造成市場訊息的混亂，並表示當局不應該放棄推地的主導權。 將重開僭建物申報制度 另外甯漢豪在節目上又表示，新界村屋僭建問題嚴重。在當局已巡查的6萬幢村屋中，有一半都出現不同大小的僭建物，當中包括僭建多半層甚或至數層，部份就圍封露台等。她指在屋宇署巡查後，需要向業主發出清拆令及提出檢控等程序，她表示目前新界的村屋僭建物有可能多達10多萬個，加上當局同時要處理市區的僭建問題，故考慮再次推出申報的制度，讓部份個案可延後處理。甯預計有關申報制度需要最少1年時間才重開。