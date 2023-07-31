北部都會區｜甯漢豪：研推「地花」提早招標　或用綠化地安置棕地作業者

政府致力推動北部都會區發展，當中涉及近1,000公頃棕地。發展局局長甯漢豪今(31日)在報章訪問中指，計劃透過「地花」模式，把未平整的土地推出招標，讓有興趣的投資者更早進場，加快推出多層工廈用地應市，首批11公頃的多層工廈發展用地將於今年內招標。她又說，不排除以綠化地，安置受發展影響的棕地作業者，作為緩衝措施。

地花期或提前一至兩年

甯漢豪稱，以往一般完成土地平整才推出招標，但為讓投資者提早入場進行設計和融資等前期工作，待土地到位後，就可馬上展開建築工程，政府預料多層工廈及新田科技城用地，可率先採用「地花」模式招標。至於「地花期」有多長，她表示，提前一至兩年是較合適的時間，若多於兩年則未必容易成功招標。

她續指，北部都會區已預留72公頃土地，用作工業及物流用途，當中大部分會發展多層工廈，其中首批11公頃的多層工廈發展用地，已邀請有興趣人士提交意向書，以便敲定招標文件，目標是年內開始招標，並指未來要清理大量棕地，政府不排除利用綠化地，安置受發展影響的棕地作業者，以作緩衝措施。

至於北部都會區整體行動綱領及時間表，甯漢豪指會將於今年內推出，在新田科技城的創科用地方面，可參考內地的片區開發經驗，將一個片區交由一個企業負責，當中具體劃分安排則交由創新及科技局研究。