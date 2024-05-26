甯漢豪：政府推「安全智慧工地系統標籤計劃」 助提升工地安全

發展局長甯漢豪在網誌表示，為提升工地安全，當局一直致力推動建造業界廣泛應用「安全智慧工地」系統，為工地人員提供更安全的工作環境。鑑於私人工程使用系統的程度仍然偏低，因此政府推出3項新措施。第一項是局方與建造業議會攜手推出的「安全智慧工地系統標籤計劃」，在計劃下，已應用「安全智慧工地」系統的工地會獲發標籤作識別和便利監察。標籤會擺放在地盤外圍當眼處，而未有獲發標籤的工地，政府部門會加強日常巡查和審查，藉以鼓勵更多工地採用系統。預計初期約500個工地參與計劃，估計今年7月有第一批約100個工地獲頒標籤，並於年底前大致完成全部批核。

第二項措施是關於進一步資助私人工程項目應用系統。建造業創新及科技基金自4月1日起，已將每位申請者可用於「安全智慧工地」系統的資助額由600萬元提升至750萬元。在此基礎上，基金會將資助範圍擴展至應用「安全智慧工地」系統的其他相關費用，如資訊科技支援、因使用系統而衍生的網絡需要、應用系統的人力培訓，以至採購支援等。發展局和建造業議會為多種不同類型和規模的私人工程推出相應的「安全智慧工地」系統產品組合，簡稱「4S套餐」，為業界提供全面產品資訊，方便選擇合適科技產品作應用。