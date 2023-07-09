甯漢豪：新發展區規劃引入「藍綠元素」　繼續鼓勵建造業數碼轉型

發展局局長甯漢豪今日(9日)發表網誌，介紹建築署在「優質建築大獎2022」中獲獎的多個項目，包括獲得大會「創新項目大獎｣的北大嶼山醫院香港感染控制中心，以及獲得「優質建築大獎｣的將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍。甯漢豪表示，期望將來繼續聯同不同部門推動優質建築，包括把「藍綠元素」引入新發展區的規劃及設計。此外，會繼續鼓勵建造業數碼轉型，加強安全監督，締造低碳香港。

香港感染控制中心僅用4個月興建

甯漢豪在網誌中介紹了北大嶼山醫院香港感染控制中心、將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍、長沙灣天主教小學、運輸署車輛檢驗綜合大樓、香港海防博物館大型翻新工程。其中北大嶼山醫院香港感染控制中心除了在「香港非住宅項目(新建築物─政府、機構或社區)」獲得「優質建築大獎」，更獲得大會的「創新項目大獎」。北大嶼山醫院香港感染控制中心由工程展開到竣工移交僅花四個月，之所以如此高效率，其中一個重要原因是建築團隊採用多項創新的建築技術，包括建築信息模擬(BIM)技術、「組裝合成」建築法(MiC)和「機電裝備合成法」(MiMEP)。由於MiC及MiMEP均運用預製組件，先在廠房完成組件，再運往工地裝嵌和接駁，有效縮短施工時間。