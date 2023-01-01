甯漢豪：未能精準估算交椅洲人工島造價　2024年會再有報告

「明日大嶼」交椅洲人工島填海工程估算最新造價升至5,800億元，發展局局長甯漢豪在一個台節目中表示，工程目前正進行前期規劃及研究，未到詳細設計階段，暫時未能精準估算造價。她說，填海所得的1,000公頃土地，將在2028至2040年間陸續出現，現時難以準確估算到時的地價和賣地收入。

甯漢豪強調，人工島造價估算上升至5,800億元，只是目前用最有限的資料作初步估算，工程需要分階段推進，日後會再以付款價格交代詳細估算，2024年會再有造價報告，2025年到立法會申請撥款開工的估算，則是更需要監測的數字。她指，人工島土地預料在2028年至2040年期間落成，現時未能預測屆時的地價，難以估計具體賣地收入。但指交椅洲人工島每年可以為本港帶來2,000億元恆常經濟效益，亦可以為市民提供更多居住單位，如果不籌備發展，將會錯失良機、束手無策。