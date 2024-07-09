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2024-07-09 12:20:41

田北辰倡增出租私家車點對點牌照　吳傑莊指應視乎需求非的士牌價

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田北辰(資料圖片)

運輸及物流局建議規管網約車平台，目標在明年訂定立法建議。運輸署今年稍後會調查乘客需求及轉變，6個月內檢視進展，預計一年內完成，視乎研究結果，再評估可透過平台提供合規服務的車輛類別和數目及牌證要求。

實政圓桌立法會議員田北辰今日在港台節目表示，支持政府規管網約平台，但同時應大幅增加私家車可申請合法出租車點對點牌照。他表示，據了解，現時市場上有將11,000架「白牌車」在一個網約平台提供服務，如果一刀切規管網約平台，網約車服務可能大減，已提醒政府要小心處理。

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田北辰建議日後如果向私家車發出合法載客取酬牌照，起初數目至少要有4,000至5,000個，可考慮以先到先得形式供申請，同時大幅降低申請門檻，並要求領牌的網約車全部要安裝閉路電視，由政府設立公開投訴機制作把關，一旦網約車平台接連受投訴，將不獲續牌。

另一名立法會議員吳傑莊在同一節目表示，歡迎政府在文件中表示，繼續就網約車需求作研究及聽取意見，他認為，是否增加載客取酬的出租車牌照，應視乎市民需求，而非考慮是否影響的士牌價。吳傑莊說，的士車隊服務即將推出，如果的士網約服務能夠滿足市民需求，或許不必再增發牌照，但相信這方面有一定挑戰，因為5個的士車隊牌照，每個或只有1,000至2,000輛的士，市民未必可以在短時間內約到車。

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