田北辰倡增出租私家車點對點牌照　吳傑莊指應視乎需求非的士牌價

運輸及物流局建議規管網約車平台，目標在明年訂定立法建議。運輸署今年稍後會調查乘客需求及轉變，6個月內檢視進展，預計一年內完成，視乎研究結果，再評估可透過平台提供合規服務的車輛類別和數目及牌證要求。

實政圓桌立法會議員田北辰今日在港台節目表示，支持政府規管網約平台，但同時應大幅增加私家車可申請合法出租車點對點牌照。他表示，據了解，現時市場上有將11,000架「白牌車」在一個網約平台提供服務，如果一刀切規管網約平台，網約車服務可能大減，已提醒政府要小心處理。