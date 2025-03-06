田北辰偕田北俊睇桌球賽遇小風波 ：「解說與事實不符係服務業大忌」｜世界桌球大獎賽

在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」日前出現甩轆，由於首場比賽超時，賽會突然在晚上約11時15分，要求觀眾離場，當時尚有兩場賽事仍未結束，惹來現場部分球迷鼓譟。實政圓桌田北辰今日(6日)在社交平台分享，自己與其兄、自由黨前主席田北俊在賽事的第二日進場，不過就在比賽期間遇上「唔係咁好嘅體驗」，更稱是「繼前晚係比賽未完就要求觀眾離開嘅甩轆事件後，又發生咗一啲解說失實嘅問題！」
去洗手間後回場被拒
田北辰指，阿哥田北俊向來愛好桌球，平時唔多時間相聚，知道「世界格蘭披治桌球大獎賽」在港舉行，更在啟德體育園舉行，便一早買定飛，請阿哥欣賞世界排名頭32位嘅頂尖球手獻技 。然而，這場「兄弟團聚之樂」期間發生「小風波」，就是田北俊趁住一場賽事完結，到下場賽事開始之間去洗手間，最終未能在下一場賽事開始前回到賽場，被工作人員拒諸門外。
「我當時好肯定，工作人員並冇提醒過我」
不過，田北辰亦指出桌球賽事規矩，有指明賽事期間觀眾不可以入埸，但表示工作人員並沒有就此提醒觀眾，「有位被拒入場嘅女士(明顯係第一次睇桌球)就好鼓譟，同工作人員爭論，點解佢哋冇喺佢離埸時提醒佢，盡快返回場館，唔係就要等一局咁耐」；他又指，工作人員一口咬定話有提醒過離開觀眾，但他都係離場去洗手間嘅觀眾之一，「我當時好肯定，工作人員並冇提醒過我。」
而到兩小時後我二度出去洗手間時，工作人員都只講入場要拎飛，都係無提要預時間返番場館 ，否則要等下一局。他直言今次體驗不佳，稱「規矩還規矩，但唔應該向觀眾的解說與事實不符，呢啲係服務業嘅大忌！」