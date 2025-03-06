田北辰偕田北俊睇桌球賽遇小風波 ：「解說與事實不符係服務業大忌」｜世界桌球大獎賽

在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」日前出現甩轆，由於首場比賽超時，賽會突然在晚上約11時15分，要求觀眾離場，當時尚有兩場賽事仍未結束，惹來現場部分球迷鼓譟。實政圓桌田北辰今日(6日)在社交平台分享，自己與其兄、自由黨前主席田北俊在賽事的第二日進場，不過就在比賽期間遇上「唔係咁好嘅體驗」，更稱是「繼前晚係比賽未完就要求觀眾離開嘅甩轆事件後，又發生咗一啲解說失實嘅問題！」

去洗手間後回場被拒

田北辰指，阿哥田北俊向來愛好桌球，平時唔多時間相聚，知道「世界格蘭披治桌球大獎賽」在港舉行，更在啟德體育園舉行，便一早買定飛，請阿哥欣賞世界排名頭32位嘅頂尖球手獻技 。然而，這場「兄弟團聚之樂」期間發生「小風波」，就是田北俊趁住一場賽事完結，到下場賽事開始之間去洗手間，最終未能在下一場賽事開始前回到賽場，被工作人員拒諸門外。