田北辰料「0+7」最遲下月中實施 李家超：積極研究減低檢疫不便

李家超昨主動提到近日疫情確診數字回落，指政府正面看待，各部門積極研究在這條件下，針對機場到港人士檢疫安排調整空間，會盡快作出決定和公布。他強調，方向是在能夠管控疫情走勢情況下，有序給予最大空間讓香港聯同世界，減少到港人士因檢疫要求的不便，同時繼續努力為「一老一幼」接種疫苗保障他們健康，包括「洗樓」遊說長者、容許公務員如為3歲以下子女打針可請半日假，盼商界仿效；希望保持方向一致，「不走回頭路」。

被問到本港人才、資源、聲譽似因嚴謹的防疫措施受影響，更有「新加坡似大獲全勝，如何說服港人現時是由治及興階段」之說，他稱知道疫情管控令與外國接軌方面受影響，重申會減少檢疫不便；指香港勞動力優越、制度有競爭力，冀共同努力面對挑戰，「大家要共同對香港有信心」。另外，財經事務及庫務局長許正宇出席一個論壇後表示，政府方向清晰，在兼顧醫療系統的情況下令抵港人士更便利，令本港與國際聯通有最大空間。

廠商會︰香港經濟已退無可退

田北辰估計「0+7」最遲10月中實施，他指外地已鮮有地方提供核酸檢測服務，可以快測代替；又認為應同時取消入境人士「黃碼」禁入食肆等限制。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，本港感染風險相對外國更高，輸入個案比例也小，有條件放寬。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，料實施「0+7」後入境人數大增，造成機場核酸檢測壓力，建議可以快測代替，7天醫學監測也可只要求每日快測。廠商會認為現時香港防疫取態「寧緊勿鬆」，是站不住腳，指香港經濟已到退無可退地步，「死守孤島」單靠本地消費市場，實難以維持經濟增長，促請政府盡快放寛入境檢疫要求至「0+7」。