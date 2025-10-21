田北辰謝偉銓棄選 七旬議員僅兩人未表態

立法會換屆選舉提名期將於本周五展開，近日多名議員宣布棄選。75歲的實政圓桌田北辰，以及70歲的建築、測量及都市規劃界功能界別議員謝偉銓，昨宣布不角逐連任。田北辰稱，政黨傳承比個人連任更重要，未來會繼續就重大政策發表看法，包括鐵路發展及管理方面。謝偉銓則指，希望有更多時間陪伴家人。至今17人不角逐連任；而12名七旬議員中，僅餘新民黨葉劉淑儀和黎棟國未表態。

田北辰昨午在政府總部門外會見傳媒，宣布不角逐連任立法會議員，並將派出總幹事莊豪鋒出選新界西北。田北辰形容實政圓桌人丁單薄，又指會思考「做人係咪應該見好就收」，趁仍有人跟隨，讓理念多行一步。對於自己被視為建制派「壞孩子」，田北辰表示，有人覺得政府事應該少問，盡快投票，不然就是壞孩子；有人就認為應該質詢政府，質詢要有理據，敢言亦要敢於投票。