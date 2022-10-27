田心里網店Chill Life優惠｜買田心里精淬滴雞精即可抽903 ALLSTAR籃球賽門票

大型活動《Katch優惠平台呈獻 903 ALLSTAR籃球賽》近日成為焦點，不少粉絲都非常期待重見偶像，但籃球賽就只得一場，可謂一票難求。田心里作為贊助商之一，更特別加推門票抽獎活動為各位歌迷爭取福利！現時只要買「精淬滴雞精」即有機會抽「903 ALLSTAR籃球賽」門票，各位粉絲切勿錯過今次機會啦！

優惠：買田心里精淬滴雞精即可參加「903 ALLSTAR籃球賽」門票抽獎

原定於9月舉行的「903 ALLSTAR籃球賽」延期，最近落實於11月11日舉行。最新出席陣容包括：903 DJ、Ansonbean、CY陳宗澤、Tim & [email protected]、ERROR、MIRROR、方力申、古巨基、吳林峰、林奕匡、陳健安、梁釗峰、張蔓姿、張蔓莎、張繼聰、馮允謙、黃明德、黃妍、雲浩影、黎展峯、譚旻萱、麗英。

籃球賽只此一場，門票極少量，真正激罕！而且活動不設公開發售，想入場睇群星比賽，勢必要「爭崩頭」！現時籃球賽贊助商之一的田心里特別加推門票抽獎活動，只要到Chill Life網店或HKTVmall購買「精淬滴雞精」1盒（價值$298），即可參加籃球賽門票抽獎活動1次，買2盒即可抽獎2次，如此類推。得獎者可獲得門票1張，抽獎次數更無上限！不過產品數量有限，售完即止，有興趣的讀者切記把握機會去參加抽獎！

抽獎日期由即日起至11月1日（中午12時），得獎者每人可獲得《Katch優惠平台呈獻903 ALLSTAR籃球賽》門票1張，即進入https://www.chilllife.com.hk/products/drip-chicken-essence-1搶購！

《Katch優惠平台呈獻：903 ALLSTAR籃球賽》

日期：2022年11月11日

時間：7:30pm

地點：亞洲國際博覽館 ARENA

田心里精淬滴雞精安全且方便飲用 一盒提供人體所需營養

「精淬滴雞精」由台灣直送到港，採用無藥物殘留的台灣土雞為原材料，並採用先進滴煉技術，經過高溫萃取，去除多餘油脂雜質，絕無添加防腐劑及香料。「精淬滴雞精」含有容易被人體吸收的小分子蛋白、氨基酸和其他人體必須的營養素及蛋白質，有助增強免疫系統及身體修護。而且飲用方便，只需簡單加熱，即可飲用，非常適合生活忙碌的都市人。