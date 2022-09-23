田螺車飛墮18米 橋底校巴收掣不及 1死4傷

長沙灣昨發生致命交通意外，一架田螺車近中午時分沿荔寶路駛至連翔道交界突然失控翻側，撞毀石壆後，由行車天橋飛墮18米下至地面行車路；事出突然，一輛駛至校巴收掣不及撞向翻側的田螺車車尾。重傷的田螺車司機送院搶救不治，校巴司機及車上3名保母則受輕傷，送院治理。
事發於昨早約11時55分，一輛田螺車沿青沙公路往尖沙咀方向行駛，於荔寶路駛至連翔道交界突然失控，向右翻側，先撞毀右邊石壆護欄，而衝力未止，再飛墮18米至地面連翔道行車路。當時一輛在連翔道行駛的校巴收掣不及，猛撞向田螺車車尾，幸校巴當時沒有接載學生，亦因「駛慢一步」沒有被田螺車擊中，否則後果可能更嚴重。
混凝土攪拌器與車架分離
現場所見，田螺車的混凝土攪拌器與車架分離，校巴擋風玻璃飛脫，左車頭損毀嚴重，混凝土攪拌器部分陷入車廂內。
67歲田螺車男司機身體多處嚴重受傷，陷入昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，於下午12時40分不治。而64歲校巴男司機，以及3名分別46歲、55歲和74歲校巴女保母則受輕傷，在醫院治療。
警方西九龍總區交通意外特別調查隊第一隊督察陳承仲估計，田螺車當時時速為58公里，會就意外作多方面調查，包括事發時司機身體狀況、田螺車機件性能、車速、路面實際情況等。警方道路安全組會亦會就防撞欄作跟進。而意外一度懷疑田螺車因閃避麻鷹失控墮橋，他稱留意附近有麻鷹屍體，但初步調查相信與意外成因無關。
警方呼籲市民如目擊事故經過或有意外片段，可致電3661 9023聯絡西九龍總區交通意外特別調查隊第一隊。