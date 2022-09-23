田螺車飛墮18米 橋底校巴收掣不及 1死4傷

長沙灣昨發生致命交通意外，一架田螺車近中午時分沿荔寶路駛至連翔道交界突然失控翻側，撞毀石壆後，由行車天橋飛墮18米下至地面行車路；事出突然，一輛駛至校巴收掣不及撞向翻側的田螺車車尾。重傷的田螺車司機送院搶救不治，校巴司機及車上3名保母則受輕傷，送院治理。

事發於昨早約11時55分，一輛田螺車沿青沙公路往尖沙咀方向行駛，於荔寶路駛至連翔道交界突然失控，向右翻側，先撞毀右邊石壆護欄，而衝力未止，再飛墮18米至地面連翔道行車路。當時一輛在連翔道行駛的校巴收掣不及，猛撞向田螺車車尾，幸校巴當時沒有接載學生，亦因「駛慢一步」沒有被田螺車擊中，否則後果可能更嚴重。