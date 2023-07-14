由未獲入學資格到將投考機師 過來人勉DSE考生追夢

文憑試放榜在即，不少學生為未來感到困惑，而兩名來港大附屬學院國際學院（HKUSPACE IC）的同學，以自身經驗勉勵DSE考生勇敢尋出路。其中一人在初次DSE未獲大專入學資格，現將投考機師；另一人則由廣告界中途轉攻寵物營養學。二人都鼓勵大家只要有目標、夢想便能成功，而即使轉換跑道，永遠都不算遲。

今年 25歲的黃咏彤因劇集衝上雲霄而對航空業產生濃厚興趣，但當年DSE失利，經重考後才順利獲得副學士資格，修讀航空業高級文憑。惟他因家境問題，未能立即銜接學位課程，經兩年工作及進修後再升讀航士管理學士學位，今年畢業後將應考國泰見習機師。

黃咏彤回憶當初放榜失利後，毅然選擇自修重考，期間不斷操練歷屆試題，最後成功升讀高級文憑。他稱DSE只是中轉站，一刻失敗不是永遠的失敗，文憑試的完結是人生另一個開始。

成功升讀國際學院開辦的航士管理學士學位後，黃咏彤一直努力學習，獲取學校及教育局的獎學金，助他購入學習設備及教科書，更深入接觸航空業。他指，當時一邊修讀，一邊面對疫情對航空業的打擊，但他並未想過放棄夢想，更認為疫情航空業雖然受創，但相信一定會復蘇，更要籍此機會提升自己的競爭力，裝備好自己。