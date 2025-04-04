甲亢哥IShowSpeed來港 粉絲追星如「屍殺列車」毀天后站閘機　港鐵譴責報警

「IShowSpeed」下午由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」，有出閘機更疑似被粉絲撞毀，港鐵職員需要報警求助，警方列作刑事毀壞處理，暫無人被捕。

YouTube上擁有3800萬名粉絲的20歲美國網紅「IShowSpeed」（內地稱其為「甲亢哥」）自3月24日開始中國行，今日（4日）現身香港各區全程直播，吸引大量粉絲追隨，情況混亂。「IShowSpeed」下午由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」，有出閘機更疑似被粉絲撞毀，港鐵職員需要報警求助，警方列作刑事毀壞處理，暫無人被捕。

「IShowSpeed」登上一列開往柴灣的列車後，車上粉絲不斷高聲歡呼，大約數分鐘後，列車駛至天后站後，「IShowSpeed」與保鑣落車離開，有多名粉絲走上往下行的扶手電梯，逆行向上奔跑，無視其他人安全，有網民形容場面猶如「屍殺列車」，出閘時亦因人多，有人逃票跳出閘口。有網上圖片顯示，天后站內有閘機被撞毀。