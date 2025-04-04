甲亢哥IShowSpeed來港 粉絲追星如「屍殺列車」毀天后站閘機　港鐵譴責報警

YouTube上擁有3800萬名粉絲的20歲美國網紅「IShowSpeed」（內地稱其為「甲亢哥」）自3月24日開始中國行，今日（4日）現身香港各區全程直播，吸引大量粉絲追隨，情況混亂。「IShowSpeed」下午由上環乘港鐵前往天后，逾百名粉絲尾隨，場面被網民指如「屍殺列車」，有出閘機更疑似被粉絲撞毀，港鐵職員需要報警求助，警方列作刑事毀壞處理，暫無人被捕。
「IShowSpeed」登上一列開往柴灣的列車後，車上粉絲不斷高聲歡呼，大約數分鐘後，列車駛至天后站後，「IShowSpeed」與保鑣落車離開，有多名粉絲走上往下行的扶手電梯，逆行向上奔跑，無視其他人安全，有網民形容場面猶如「屍殺列車」，出閘時亦因人多，有人逃票跳出閘口。有網上圖片顯示，天后站內有閘機被撞毀。
有人逃票跳出閘口
港鐵回覆《am730》時表示，今日下午3時半左右，港鐵人員留意有人群於港島綫上環站乘車到天后站下車離開。職員一直密切留意情況，整體車務運作大致不受影響。然而，人群於天后站離開期間，有扶手電梯被拍停、亦有閘機受到破壞及有人逃票等。港鐵已就相關設施被破壞及逃票情況報警處理，並譴責作出相關行為的人士。
警列刑事毀壞跟進 暫無人被捕
警方回覆《am730》時表示，下午4時03分接獲港鐵職員報案，指天后站有一個閘機損毀，案件列作刑事毀壞跟進，暫無人被捕。
旅發局稱曾接觸團隊 未接協助要求
旅發局表示曾有關網紅團隊接觸，並提出可提供協助，但暫未收到對方要求提供協助，有關網紅在港的行程由其自行安排。旅發局強調，歡迎任何人士到香港旅遊以及宣傳香港。