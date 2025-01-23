申訴公署抨濫用公屋檢控率僅達4.2% 提31項建促檢討策略 個案錯失檢控時效 網上出租靠市民舉報

政府近年致力打擊濫用公屋，但在執行方面仍有待改善！申訴專員公署完成主動調查相關工作，發現過去7年濫用公屋檢控率最高僅4.2%，亦有單位在證實租戶濫用公屋近半年後才能收回，以及最嚴重後果只是中止租約，「懲罰」極輕微。公署提出31項建議，包括探討加強處分、制定針對物管公司及保安的獎勵計劃鼓勵他們參與打擊，以及檢討如何在檢控時效內發現並搜集充分證據提出檢控。 打擊濫用公屋是現屆政府主要工作之一，並正推動「嚴重濫用公屋刑事化」修例工作；而申訴專員公署剛完成當局打擊濫用公屋工作的主動調查，申訴專員陳積志昨在公布報告前，多次肯定政府在打擊濫用方面成效顯著，認為房委會和房協態度積極。報告調查發現，過去7年房委會就濫用公屋個案的檢控率僅介乎1.7%至4.2%，有公眾因而認為阻嚇力不足，容易令人抱有僥倖心態，又揭發不少濫用個案被發現時已超過檢控時效，因此即使掌握充分證據仍未能提出檢控。

公署調查期間共審視房委會5宗和房協4宗個案，涉及在港擁有住宅物業、非經常持續居於單位或虛報資產等。

質疑巡查工作未夠主動 其中一宗關於有人把屋邨單位放到網上出租，涉事戶主2019年與妻子離婚後回鄉定居，其後4年間有八成日子都不在港，房屋署職員2023年15次突擊家訪期間，於網上出租平台顯示單位已出租的日子，分別遇見兩名及一名非戶籍人士，他們有人聲稱為戶主親戚，亦有人身份不詳，惟過程均未見戶主。房屋署同年7月完成調查，8月發出遷出通知書，在戶主上訴失敗後再先後發出佔用者通知書和逐出單位通知書，最終12月底始收回單位，距離完成調查約5個月。

報告分析指，個案檔案中並無大廈保安員舉報有陌生人進出單位的紀錄，如非有市民發現單位在網上出租兼舉報，戶主嚴重濫用公屋的行為不知何時才會被揭發，並能繼續謀取私利。申訴署又指，違反嚴重濫用公屋行為如分租、轉租等，房委會只有權中止租約，而無權作出檢控，同時認為房屋署善用公屋資源分組未夠主動，不少傳媒曾報道有公屋出租「暗盤」，於網上平台或論壇亦能輕易搜尋相關廣告或帖文，即使房屋署留意到報道和接獲舉報後會馬上調查，但仍難免令人覺得未夠主動，投放在網上巡查的人手和資源是否足夠、偵測手法或技巧是否有效均令人存疑。

房署：目標年中通過「嚴重濫用公屋行為刑事化」草案 公署就打擊濫用公屋提出31項建議，包括可全面檢討家訪安排以提升突擊家訪成功率、探討相關懲罰有否加重空間、以額外行政措施就無觸犯法例的濫用行為施加額外處分，甚至考慮制定針對物管公司及保安員的獎勵計劃，提高他們參與打擊濫用公屋的積極性等，以及檢討如何在檢控時效內發現並搜集充分證據提出檢控。 房屋署表示，會詳細審視和研究有關建議，繼續改善現有打擊措施及探討不同新方法，確保公屋資源得以善用，並稱正研究修訂《房屋條例》，把嚴重濫用公屋行為刑事化，目標今年中獲立法會通過草案。房協就重申加強打擊濫用公屋的取態與政府完全一致，未來會繼續投放資源多管齊下打擊，包括探討與內地及澳門政府部門及機關建立溝通途徑。立法會議員梁文廣認同報告及改善建議，表示現行法例無法檢控與居住或使用公屋單位相關濫用行為，只可針對虛假陳述檢控租戶，相關時限亦較短，因此檢控比率偏低可以理解，相信修訂《房屋條例》後可有效提高檢控比率，但強調不應以檢控數字為指標。