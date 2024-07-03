申訴專員上年度調查結案投訴95宗　近五成半屬成立或部分成立等

申訴專員陳積志發表23/24年度申訴專員公署年報，指出申訴專員公署完全達到在處理查詢、投訴、重新評審和覆檢個案等11項服務指標，其中10項更加超出指標，他強調將帶領公署人員謹守崗位、服務市民。 年報提到，23/24年度是自2019冠狀病毒病疫情後，特區民生全面復常的首個完整年度。公署共收到4351宗投訴，當中與疫情有關的投訴按年由766宗銳減至33宗，查詢則有近8600宗。 連同上一年度轉入的個案，公署在年度內完成處理共4397宗投訴，當中有2000多宗經全面跟進後結案，其餘2300多宗由於投訴缺乏理據或超出公署職權範圍，經評審後結案。

公署在年度內成功調解的投訴個案共187宗，平均僅需時約13天結案，逾92%交回問卷的投訴人和參與調解的政府部門及公營機構，滿意公署調解服務。 原文刊登於 香港電台