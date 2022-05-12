申訴專員主動調查公共圖書館電子書借閱服務

申訴專員趙慧賢宣布展開主動調查，審研康文署轄下公共圖書館的電子書借閱服務是否適切，以及有否可改善之處。申訴專員公署初步查訊顯示，個別受歡迎的電子書預約借閱人數高達數百人，輪候時間以月甚至年計。

7個電子書館藏使用量升至約340萬次

公共圖書館在2001年推出首個電子書館藏。現時，公共圖書館的電子書館藏已增至12個，涵蓋成人及兒童館藏，供不同年齡階層的讀者借閱各類中、英文電子書，包括有聲電子書。為應對2019冠狀病毒病疫情，康文署自2020年曾數度暫停開放公共圖書館及調整服務，例如縮減開放時間及限制館內人數。同時，市民對公共圖書館電子書的需求大增，其中7個電子書館藏的總使用量由2019年約96萬次，飆升至2020年約340萬次，增幅逾250%。

趙慧賢表示，公共圖書館的電子書借閱服務，讓市民足不出戶就可免費閱覽群書，讓他們在疫情期間即使難以親身借閱實體書，仍可享受閱讀的樂趣。她指，隨着網絡及電子產品普及，市民較以往樂於閱覽電子書，引致近年公共圖書館的實體書外借量持續下降，而電子書使用量呈上升趨勢。康文署應與時並進，檢視及提升公共圖書館的電子書借閱服務以迎合市民閱讀模式的轉變，這亦有助推動香港的閱讀風氣。