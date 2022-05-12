申訴專員主動調查政府對新界村屋欠妥排污設施的執管

申訴專員趙慧賢宣布展開主動調查，審研政府對新界豁免管制屋宇(新界村屋)欠妥排污設施的執管。環保署、食環署及地政總署現時分別按《水污染管制條例》、《公眾衞生及市政條例》及地契條款，處理新界村屋欠妥排污設施的投訴。申訴專員公署不時接獲投訴，指有關部門的執管工作欠缺成效，往往需依賴相關村屋業主自願作出糾正，才可望解決問題。

新界村屋不受《建築物條例》中部分條文規管

新界村屋一般是按《建築物條例(新界適用)條例》興建而獲得豁免，因而不受《建築物條例》中部分條文規管。新界村屋在興建前須獲得地政總署署長發出的豁免證明書，豁免項目包括排水工程。排水工程豁免證明書列明，排水工程須符合鄉村式屋宇的排水及衞生規定。在未有提供公共污水渠的鄉郊地區，申請興建新界村屋人士須按該規定，建造包括化糞池及滲水井的污水處理設施。

趙慧賢表示，新界村屋的排污設施，例如化糞池，如果出現破損，可以造成環境衞生滋擾及污染，甚至波及附近的河道，亦可能會傳播疾病。維修保養固然屬個別業主的責任，但政府當局亦須妥善跟進投訴，透過執管行動促使村屋業主履行其維修保養責任，因此決定展開主動調查，審研相關部門對新界村屋欠妥排污設施的執管，包括現行執管的成效及部門間的協作，以便有需要時向政府提出改善建議。