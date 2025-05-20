申訴專員公署網站刪舊報告　陳積志：網站放太多資料會拖慢系統 (更新)

李家超今早出席行政會議前被問到事前知否公署的做法，以及會否要求公署重新在網站上載舊報告。李家超指申訴專員公署是獨立運作，並非政府僱員，政府不會參與其運作。李家超說留意到公署已解釋在網站移除部分資料的原因，亦提供渠道讓市民索取被移除的資料。他相信公署會做好《申訴專員條例》之下的工作和責任，處理好社會意見。

陳積志：網站放太多資料會拖慢系統

陳積志今早接受電視台訪問表示，過舊的資料不反映最新情況，而網站放太多資料亦會拖慢系統，他強調最重要是保留所有資料，強調一份資料也不會刪除。對於公眾要查閲下架的檔案資料，可上網填寫表格，公署一般在10個工作天內回應，申請人亦要親身到公署內查閱，陳積志形容是「取捨問題」，他指要視乎有多少人申請，「我們希望不用十天，但十日是一定做到，而且這些都是過舊的資料，相信巿民要用的時候未必不一定要那麼急用。」他又說，申訴專員主要職能是處理市民申訴，而非提供網站讓市民查閱舊報告，並稱公署在2022年亦曾下架報告，並保留近10年的資料，陳積志形容當時幅度更大，他認為公署今次沒有失當，只是「針沒有兩頭利」。