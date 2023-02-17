申訴專員查阻街 批食環執法寬緊不一 倡加刑罰 研累進式罰款

貨物和雜物阻街問題嚴重，新一屆政府更要出動政務司副司長卓永興領導整頓。申訴專員公署早前主動調查政府部門打擊貨物和雜物非法阻街的工作，發現食環署在不同「阻街黑點」的巡查及執管力度有頗大差異，有「黑點」每日平均只檢控0.1宗及發出0.3張告票，但4年間相關投訴增逾兩倍；另被定額告票重犯者一年竟平均違例7.5次，阻嚇性成疑。公署建議加重刑罰和研究引入累進式罰款。食環署接納申訴專員建議，又指自政府成立「地區事項統籌工作組」，多區的店舖阻街情況已顯著改善。

申訴專員公署就政府部門對貨物和雜物非法霸佔或阻礙街道的規管作主動調查，發現當局在執管工作、跨部門聯合行動，以及投訴和轉介機制均有可改善之處。公署指，在2018至2021年期間，每年有超過2,000宗投訴個案，但要兩個月或以上時間處理，各部門每年亦累計拒收超過920宗投訴。

黑點巡查次數與執法量成反比

公署亦審視過4個阻街黑點，發現食環署在不同黑點的巡查及執管力度有頗大差異，其中旺角花墟一帶及荃灣河背街/川龍街一帶包括提出檢控或發出定額罰款通知書最多，但巡查次數則最少；北角春秧街及深水埗順寧道/醫局街則剛好相反，巡查次數最高，但執法數字則最低。

其中在深水埗順寧道/醫局街一帶，食環署在2018至2021年每日平均巡查4次，但每日分別平均只有0.1宗檢控及發出0.3張定額罰款通知書，而該區4年間投訴上升兩倍多。公署認為食環署執法力度不足，同時反映食環署不同分區的巡查及執管力度可能寬緊不一，或引起執法不公的質疑。