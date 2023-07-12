申訴專員第五波疫情接766宗投訴 按年升2.7倍 14%涉疫情

趙慧賢表示，在疫情回落前，香港遭遇了第五波疫情，面對前所未有的重擊，政府需持續調整抗疫措施，亦因而觸發了林林總總的投訴，課題遍及疫苗接種、病毒檢測、檢疫和隔離安排，以至各項緩解措施。此外，亦有投訴是源於當局在疫情期間中斷某些公共服務的特別安排。由於市民大眾均渴求復常，故難免會對這些問題包容度下降，耐性更形消耗殆盡，更多人因而選擇向公署申訴不滿。

申訴專員公署已跟進並終結2558宗投訴個案

連同由上一年度轉入的投訴，申訴專員公署於年度內完成處理共5,323宗投訴個案，當中2,558宗已跟進並終結，其餘2,765宗經評審後已經終結，原因包括投訴缺乏充分理據，或受公署職權範圍或《申訴專員條例》所限。

在年度內，申訴專員公署以全面調查方式終結了141宗投訴個案，當中78宗的結論是「成立」、「部分成立」或「投訴不成立，但機構另有缺失」。以查訊方式終結的個案有2,112宗，公署在其中378宗發現所涉部門機構有缺失或不足之處。公署在年度內亦完成了9項主動調查。申訴專員公署完成全面調查及主動調查後，提出合共211項建議，共189項建議已獲所涉部門及機構接納並同意落實，其餘22項則尚在考慮中。