申訴專員調查辦理身後事公共服務 籲市民提供意見

申訴專員趙慧賢今日（19日）宣布展開主動調查，審研政府提供與辦理身後事相關的公共服務，包括死亡登記、殮房服務及殯葬安排等，以及相關資訊發布的工作是否得宜。現階段的調查對象包括衞生署、食環署、醫管局與入境處，按調查所得，公署或會調整調查範圍。
人口高齡化 服務資訊漸受關注
公署指出，去年初新冠病毒病肆虐香港，不少人染疫離世，令公眾殮房及公營醫院殮房運作面臨超負荷的壓力，火葬服務需求亦一度十分迫切，為承受喪親之痛的市民在辦理離世者身後事時增添煩惱。由於本港人口持續高齡化，可以預期市民對與辦理身後事相關的公共服務需求將會持續上升，市民對該等服務的安排及相關資訊的發布亦越來越關注。
趙慧賢表示，越來越多市民希望主動為自己及親屬籌劃日後離世的殯葬安排，加上經歷疫情後，提供與市民身後事相關之公共服務的政府部門及公營機構，就如何應對突然急增的服務需求汲取了一定的經驗，若各部門及機構能夠統整有關經驗，進一步完善服務和資訊發放，將可為離世者家屬提供更適切和及時的服務及支援，因此決定展開主動調查，在有需要時提出改善建議。
申訴專員歡迎市民以書面提出意見，請於明年1月19日或之前把意見送達申訴專員公署：
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