申訴專員｜主動調查規劃署及地政總署 審研兩署對土地違例發展執管及協作

申訴專員趙慧賢今日（3日）宣布，展開主動調查規劃署和地政總署對土地違例發展的執管工作。申訴專員公署表示，現時規劃署可對發展審批地區内的新界鄉郊地方的違例發展採取執管行動，包括填塘和挖土等作業及改變土地用途，如將農地用作倉庫及工場等。若個案涉及政府土地，地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》，以遏止非法佔用政府土地的角度，按實際情況作出執管。至於發展審批地區以外的市區及新市鎮，其土地用途主要受地契條款、建築圖則及各類牌照所規管。

經公署初步調查顯示，規劃署每年接獲逾1,500宗有關違例發展的投訴，經調查後確認違規的個案有數百宗，部分屬於重複違規個案，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。另有新界土地涉嫌被違規用作貯物、臨時停車場等的情況。