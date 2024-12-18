申訴專員｜先人過世手續繁瑣　促部門研究設立綜合網站

辦理先人離世手續涉及不同政府部門的服務，市民可親身前往入境處、衞生署及食環署的聯合辦事處，處理部分死亡個案的死亡登記及火葬事宜，但土葬申請則不能在聯合辦事處處理。申訴專員陳積志今日(18日)宣布完成就辦理先人過世手續相關的公共服務的主動調查行動，並向食環署、衞生署、醫管局及入境處提出共10項主要改善建議。

資訊應更清晰易明 更容易搜尋

現時在政府一站通網站內，設有「為離世者家屬提供的服務及支援」的頁面。然而，家屬仍需逐一按連結到相關部門網站尋找所需資料，而且相關資訊不容易尋找。公署期望，各項公共服務辦理手續的資訊更清晰易明，並可以更容易搜尋到。家屬可以快速找到所需資訊，避免因為資訊不足而產生焦慮和困惑，亦無需擔心遺漏任何重要步驟。