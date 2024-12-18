申訴專員｜先人過世手續繁瑣　促部門研究設立綜合網站

辦理先人離世手續涉及不同政府部門的服務，市民可親身前往入境處、衞生署及食環署的聯合辦事處，處理部分死亡個案的死亡登記及火葬事宜，但土葬申請則不能在聯合辦事處處理。申訴專員陳積志今日(18日)宣布完成就辦理先人過世手續相關的公共服務的主動調查行動，並向食環署、衞生署、醫管局及入境處提出共10項主要改善建議。
資訊應更清晰易明 更容易搜尋
現時在政府一站通網站內，設有「為離世者家屬提供的服務及支援」的頁面。然而，家屬仍需逐一按連結到相關部門網站尋找所需資料，而且相關資訊不容易尋找。公署期望，各項公共服務辦理手續的資訊更清晰易明，並可以更容易搜尋到。家屬可以快速找到所需資訊，避免因為資訊不足而產生焦慮和困惑，亦無需擔心遺漏任何重要步驟。
設立跨部門一站式專題網站
在公署開展主動調查行動後，欣悉食環署在上月推出「身後事專題網站」，集中提供有關綠色殯葬以及與食環署提供的服務的相關資訊。公署建議，其他相關部門及機構，應以食環署牽頭設立的網上平台作為基礎，研究進一步設立一個真正跨部門的一站式專題網站，並附設相關電子服務申請，利便家屬更快捷地完成流程，免除親身前往不同部門辦事處的不便。
突發情況時應制定危急應變機制
陳積志續稱，欣悉在公署調查期間，數字政策辦公室聯同食環署、入境處、衞生署及醫管局，就精簡相關服務的申請及處理展開硏究。另一方面，他認為在應對突發情況時，部門應就有機會引致大規模傷亡的危急情況，研究制定危急應變機制，做好協調工作，確保可以最具效率及快速的方式作出應變。
調查報告已上載至申訴專員公署網頁供公眾參閱。