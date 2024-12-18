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2024-12-18 11:52:40

申訴專員｜先人過世手續繁瑣　促部門研究設立綜合網站

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申訴專員陳積志今日主持新聞發布會，公布就辦理先人過世手續相關公共服務的主動調查結果。(政府新聞處)

申訴專員陳積志今日主持新聞發布會，公布就辦理先人過世手續相關公共服務的主動調查結果。(政府新聞處)

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辦理先人離世手續涉及不同政府部門的服務，市民可親身前往入境處、衞生署及食環署的聯合辦事處，處理部分死亡個案的死亡登記及火葬事宜，但土葬申請則不能在聯合辦事處處理。申訴專員陳積志今日(18)宣布完成就辦理先人過世手續相關的公共服務的主動調查行動，並向食環署、衞生署、醫管局及入境處提出共10項主要改善建議。

資訊應更清晰易明 更容易搜尋

現時在政府一站通網站內，設有「為離世者家屬提供的服務及支援」的頁面。然而，家屬仍需逐一按連結到相關部門網站尋找所需資料，而且相關資訊不容易尋找。公署期望，各項公共服務辦理手續的資訊更清晰易明，並可以更容易搜尋到。家屬可以快速找到所需資訊，避免因為資訊不足而產生焦慮和困惑，亦無需擔心遺漏任何重要步驟。

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申訴專員陳積志今日公布就辦理先人過世手續相關的公共服務的主動調查結果。(政府新聞處)

申訴專員陳積志今日公布就辦理先人過世手續相關的公共服務的主動調查結果。(政府新聞處)

設立跨部門一站式專題網站

在公署開展主動調查行動後，欣悉食環署在上月推出「身後事專題網站」，集中提供有關綠色殯葬以及與食環署提供的服務的相關資訊。公署建議，其他相關部門及機構，應以食環署牽頭設立的網上平台作為基礎，研究進一步設立一個真正跨部門的一站式專題網站，並附設相關電子服務申請，利便家屬更快捷地完成流程，免除親身前往不同部門辦事處的不便。

突發情況時應制定危急應變機制

陳積志續稱，欣悉在公署調查期間，數字政策辦公室聯同食環署、入境處、衞生署及醫管局，就精簡相關服務的申請及處理展開硏究。另一方面，他認為在應對突發情況時，部門應就有機會引致大規模傷亡的危急情況，研究制定危急應變機制，做好協調工作，確保可以最具效率及快速的方式作出應變。

調查報告已上載至申訴專員公署網頁供公眾參閱。