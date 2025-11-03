申訴專員｜單車違泊情況持續嚴重　執法期間只得短暫改善

申訴專員陳積志今日(3日)宣布公署完成政府就單車租賃店鋪違泊單車問題的規管機制的全面調查。調查發現工作小組採取聯合行動前後，事涉地點仍然放置逾百輛單車，顯示違泊情況持續嚴重。有關問題只在執法期間得到短暫改善，不久違泊問題便故態復萌。公署認為在香港各處單車違泊問題並未徹底解決，對工作小組提出了17項改善建議。工作小組接受並會落實公署的所有建議。

大量單車放置店鋪外行人通道

政府就處理違例停泊單車的問題，工作小組內各部門包括民政處、地政處、食環署及運輸署，會因應單車停泊位置及情況，適時採取跨部門聯合行動，清理在政府土地上違泊的單車。如接獲有關投訴，地政處、食環署及運輸署會轉介民政處根據聯合行動指引處理，由當區民政處統籌工作小組進行聯合行動。