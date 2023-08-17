申訴專員｜專員料長者社區照顧服務券第3季恆常化　6地區日間護理名額不足

申訴專員公署主動調查後，發現試驗計劃的運作方式有別於傳統資助服務，市場及長者均需時間了解和適應；社署於第二及第三階段的試驗計劃推行多項優化措施，當中部分措施例如擴闊認可服務單位資格至私營機構，以及將試驗計劃覆蓋範圍由8個地區擴展至全港18區等。

6地區日間護理名額不足

在地區服務供求方面，資料顯示，現時各區的家居為本服務供求情況應屬平衡。至於日間護理中心服務，若按一個名額可服務1.5位長者計算，有6個地區，即東區、南區、黃大仙區、沙田區，離島區及元朗區，其中心為本名額不足以應付需求。社署有需要邀請更多機構於供應較緊張的地區開展或擴展服務。此外，社署現時會考慮不同的數據及資料來分析地區供求情況，公署認為，該署可納入更多數據，使分析結果更為完整。

公署又指，接納社署解釋，持份者需時了解和適應計劃，認為社署需要較長時間測試計劃和優化運作，是無可厚非。

長者社區照顧服務券第3季恆常化

申訴專員公署主動調查後，接納社署解釋，持份者需時了解和適應計劃，認為社署需要較長時間測試計劃和優化運作，是無可厚非。推出10年的長者社區照顧服務券試驗計劃，預計今年第三季恆常化；公署又建議社署針對無子女和照顧者的長者持券人加強支援。