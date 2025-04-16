申訴專員｜建造業6年發生108宗致命意外　屋宇署：接納報告建議

在2018年至2023年間，建造業共發生108宗致命工業意外，佔所有行業發生的致命工業意外超過八成。申訴專員陳積志今日(16日)宣布公署完成就政府對職安健的監管的主動調查行動，亦是多年來最大規模的主動調查行動，並就9大範疇，向勞工處、屋宇署及發展局提出共40項主要改善建議。

【23:28更新】

屋宇署回覆《am730》查詢，指已主動要求勞工處提供由2015年至2023年期間，與建築工程有關、涉及地盤死亡事故並已定罪的58宗個案，涉及註冊承建商的詳細資料，包括調查報告、案情摘要等，以供屋宇署調查及考慮進行紀律處分。屋宇署在徵詢法律意見後，已就其中16宗個案轉介承建商紀律委員會，以展開紀律處分程序。

就另外26宗個案，經審研及徵詢法律意見後，按證據認為未擬採取紀律處分。屋宇署經審視後亦正就餘下16宗有表面證據的個案徵詢法律意見，並會在取得法律意見後作出適當跟進。

屋宇署已主動實施多項

屋宇署接納公署在報告中提出涉及屋宇署的建議，屋宇署會持續檢討及改善現行規管註冊承建商的制度及安排，已主動實施多項措施，如註冊承建商涉及建築工程有關的死亡事故，儘管檢控程序未完成，屋宇署會將其註冊續期申請轉交予委員會對其涉事的獲授權簽署人進行面試及評審；加強與勞工處協作，以完善事故調查，措施包括建立通訊聯絡、共享資訊及物證、如發現有共同的疑犯，可考慮共同起訴等；往後會繼續與勞工處探討是否有進一步加強協作空間。

另外，屋宇署亦以優化與勞工處的轉介機制，主動向勞工處索取個案的詳情，以考慮並加快對涉事註冊承建商進行紀律處分；並會盡快將餘下16宗獲確立需展開紀律處分程序的個案轉介承建商紀律委員會處理；及制訂及實施處理紀律處分個案的時間指標，並加强監察所有紀律處分個案的進度，包括確保所有由勞工處轉介的定罪個案獲適時處理。

發展局去年底提出修訂《條例》

此外，發展局在去年年底提出修訂《條例》，當中包括提升建築工程安全的建議：提高《條例》就建築工程進行的方式導致或相當可能導致任何人受傷或任何財產損毁的罪行的罰則水平；優化紀律處分制度以加快研訊和加強阻嚇力；及優化承建商註冊制度，如承建商涉及嚴重傷亡事故，賦權署方可在批准其註冊續期時縮短續期年期及/或施加條件，以及如承建商的續期申請被拒，有關承建商在若干期限內不得申請重新列入註冊名冊，亦不得在期限內以同一身份提交新的註冊申請。

發展局和屋宇署會盡快完成相關修訂《條例》的工作，而屋宇署會繼續檢視各項措施的成效並持續優化，適時制訂相關政策及加强監察工作，以確保建築工程的安全。