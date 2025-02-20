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2025-02-20 12:38:25

申訴專員｜房署及房協須革新編配公屋安排　加快單位流轉

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申訴專員陳積志公布就當局收回、翻新及重新編配公屋單位的安排的主動調查行動結果。(林俊源攝)

申訴專員陳積志公布就當局收回、翻新及重新編配公屋單位的安排的主動調查行動結果。(林俊源攝)

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申訴專員陳積志今日(20)宣布公署完成就當局收回、翻新及重新編配公屋單位安排的主動調查行動，並向房屋署及香港房屋協會提出共19項主要改善建議。公署欣悉房屋署及房協接納公署提出的所有改善建議。

收回至重新編配最長需249

陳積志表示，房屋署及房協每年均會因不同原因收回不少公屋單位，過去5年房屋署及房協分別平均每年收回約15,700個及1,100個公屋單位。公署抽查發現，過去兩個年度，房署由收回單位至重新編配單位平均需時12日；而收回後至租約生效日期則平均需時76日，即約兩個半月後才有新租戶入住。而房協由收回後至重新編配單位，整體需時47日，其中最嚴重需時249日；而收回後至租約生效日期則平均需時87日，即約3個月才可供新租戶入住。公署認為房屋署及房協仍要就收回單位程序、翻新及編配安排方面進一步革新，以加快單位流轉，確保珍貴的公屋資源不會被浪費。

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申訴專員陳積志公布就當局收回、翻新及重新編配公屋單位的安排的主動調查行動結果。(政府新聞處) 申訴專員陳積志公布就當局收回、翻新及重新編配公屋單位的安排的主動調查行動結果。(林俊源攝) 申訴專員陳積志公布就當局收回、翻新及重新編配公屋單位的安排的主動調查行動結果。(林俊源攝)

已主動採取優化措施

今屆政府切實覓地、建屋解決房屋問題，當局在打擊濫用公屋的工作上亦不斷推出多項優化措施，成績有目共睹。在公署展開主動調查行動後，房屋署已主動採取不少優化措施，相關措施已於去年11月開始分階段執行，署方亦修訂「空置單位翻新津貼」計劃，讓選擇領取翻新津貼的準租戶可提早入伙。

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