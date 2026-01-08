申訴專員｜政府斜坡年事故比率高於私人　個別斜坡5年4次山泥傾瀉

安全管理及跨部門協作有提升空間 陳積志表示，4個負責維修最多政府斜坡的部門(地政總署、路政署、水務署及建築署)已按其職能及土拓署發出的技術指南，維修及保養轄下政府斜坡；亦有在山泥傾瀉事故發生後，安排緊急視察及維修。雖然如此，公署認為各部門在針對天然山坡及政府人造斜坡的安全管理，以至跨部門協作方面，仍有進一步提升的空間。

兩成半山泥傾瀉涉及天然山坡 本港於2015至2024年每年錄得平均約214宗山泥傾瀉事故，較1989至2014年下跌接近三分之一，當中有接近兩成半涉及天然山坡。公署審視自2008年起發生的9宗嚴重山泥傾瀉事故，發現多數涉及天然山坡，而且大部分在事故發生前未被納入長遠防治山泥傾瀉計劃，或即使已被納入該計劃，但所處的優次較低而在事故前未展開實際工程研究及設計。

至於政府人造斜坡，在2015至2024年發生的山泥傾瀉事故中，超過四成涉及政府人造斜坡，涉及私人人造斜坡的則約為5%。撇除兩類人造斜坡數目，在2020至2024年，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率(按年介乎0.1%至0.6%)仍高於私人人造斜坡(按年介乎0.03%至0.3%)，情況值得當局持續關注。 此外，公署審視了自2014年起多宗涉及政府人造斜坡的較嚴重山泥傾瀉事故個案，發現部分斜坡在首次發生事故起計的3年內重複發生，個別斜坡更曾在5年內，於斜坡的不同部分發生4次事故，難免會令人對斜坡的潛在事故風險，以至結構安全產生疑慮。雖然現時的山泥傾瀉風險比數十年前大幅降低，但面對斜坡老化及極端暴雨的威脅，當局絕對不能鬆懈。