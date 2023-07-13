申訴專員｜每年過千宗樹木投訴涉部門權責爭議 公署主動調查提出8項建議

申訴專員公署主動調查政府土地樹木投訴，指2018年至去年10月期間，政府熱線1823每年平均接獲24,000萬宗樹木投訴；當中涉及部門權責爭議的，每年平均有約1,100宗，佔全年投訴3.3%至5.9%不等，而每年皆有幾十宗個案，投訴人在超過3個月後才獲回覆。公署表示，樹木狀況存在變數，若部門因權責爭議而未適時處理個案，會帶來安全隱患，亦會令市民感到部門互相推卸責任。

公署提出8項建議，包括樹木辦應以個案時間作為原則介入，善用處理個案的經驗以減少部門爭議，督導監察相關部門遵從跨部門機制處理投訴轉介，指示部門及早安排聯合視察。