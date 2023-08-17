申訴專員｜申訴專員公署：三政府部門處理村屋排污投訴欠妥善及不理想

申訴專員公署發表調查報告，指發現三個政府部門處新界村屋的排污設施投訴欠妥善，並認為情況不理想，包括對權責的意見分歧，令問題未能有效解決。涉事部門包括環保署、食環署及地政總署；申訴專員公署亦提出共10項改善建議。

政府部門之間有不同看法

申訴專員公署表示，其中一宗檢視涉及村屋後巷沙井淤塞的個案，三個部門已作聯合視察，確認沙井「出水口」設計阻礙正常去水，導致反覆滲出污水。但最後因部門之間有不同看法致效欠妥善。

當中，環保署認為問題核心在於業主未能妥善維修，及地政處可按地契條款要求業主糾正；食環署認為地政處應從渠管設計根治；地政總署則指個案涉及規管污水排放，以及環境滋擾問題，應由食環署及環保署負責執行。