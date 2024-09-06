申訴專員｜籲考牌主任直接報到　協會料每日只增1個考試名額

在本港非商用車駕駛考試輪候時間最長約8個月，申訴專員公署建議將考牌主任的「直接報到安排」擴展至所有考場，使考牌主任毋須先在何文田總部集合，在抽籤分派值勤試場後再出發。不過，駕駛教師協會認為措施對縮短輪候時間幫助不大，預料每個試場每天最多只會增加1個考試名額。
駕駛教師協會主席黎文傑今早在電台節目表示，考牌主任一般會在早上8時前往何文田總部報到，9時在各區試場開始考試，直接報到安排只能令每個試場增加1節考試。而提早考試會與交通繁忙時間重疊，變相對提早考核的考生不公平，是「無著數」。
黎文傑反認為是當局錯估駕駛路試需求，沒有增加考牌主任人手，導致積累不少市民輪候，至今難以消化人龍。至於在周六加開路試名額，黎文傑認為如現時突然提早考試日期，或令考生減少練習的時間，會增加考試難度。加上很多考牌主任，特別是較年輕的同事，不太願意在周六上班。
張欣宇認為應增加考車成功率
另外，香港新方向立法會議員張欣宇認為，報告焦點在於考試場地及運輸署人手安排，但無提及考試成功率。他舉例每年約有5萬多人報名考非商用車車牌，成功率只有約20%，重考者會加長路試的輪候時間。他認為應思考如何提升駕駛培訓質素，增加成功率，減少重考生輪候時間。