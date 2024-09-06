申訴專員｜籲考牌主任直接報到　協會料每日只增1個考試名額

在本港非商用車駕駛考試輪候時間最長約8個月，申訴專員公署建議將考牌主任的「直接報到安排」擴展至所有考場，使考牌主任毋須先在何文田總部集合，在抽籤分派值勤試場後再出發。不過，駕駛教師協會認為措施對縮短輪候時間幫助不大，預料每個試場每天最多只會增加1個考試名額。

駕駛教師協會主席黎文傑今早在電台節目表示，考牌主任一般會在早上8時前往何文田總部報到，9時在各區試場開始考試，直接報到安排只能令每個試場增加1節考試。而提早考試會與交通繁忙時間重疊，變相對提早考核的考生不公平，是「無著數」。