申訴專員｜近四成村屋「僭建清拆令」逾期未遵從　過去十年平均罰款9500元

村屋僭建問題持續，申訴專員公署主動調查發現，屋宇署未有積極跟進新界村屋僭建物清拆個案。公署表示，指截至2021年底，屋宇署發出近5,400張清拆令，當中有約四成，即超過2,000張，期限屆滿仍未獲遵從。

過去十年平均罰款9500元

另外，屋宇署在發出清拆令後，數以年計都未採取跟進行動，即使為過去成功定罪的僭建案例，過去十年平均罰款只有9,500元。就持續未有遵從清拆令的業主，再被判罪成的平均罰款也只增至約1.34萬元。

而申訴專員公署發現，屋宇署在接獲正在施工的僭建物的舉報後，雖然能按服務承諾安排顧問公司在48小時内到場視察，但卻在視察後9至18個月才能發出清拆令，明顯不符合須採取「即時」執法行動的目標。

其中一宗個案顯示，屋宇署於2013年發出清拆令前已知悉業主離世，但卻在2016年才追查遺產承辦人的資料，最終直至2021年才向遺產管理人發清拆令。另一宗個案中，屋宇署在發出第一封警告信5年半後才發出第二封警告信，令業主誤以為不遵從清拆令，亦不會有法律後果。