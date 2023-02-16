申訴專員｜食環阻街檢控不足　每名重犯者平均違例7.5次

申訴專員公署主動調查政府打擊阻街工作，審視四個阻街黑點，其中在深水埗順寧道及醫局街一帶，發現食環署在2018至2021年每日平均巡查4次，但每日分別平均只有0.1宗檢控，及發出0.3張定額罰款通知書，認為執法力度不足。

每名重犯者平均違例7.5次

據了解，食環署引用「定額罰款條文」執法宗數佔整體個案八成，當中以重犯個案為主，每名重犯者平均違例7.5次，而以「阻街條文」檢控的阻街店舖，每宗平均只罰款約1,000元，故公署認為阻嚇力不足，建議加重刑罰，研究引入累進式罰款。