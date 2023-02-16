申訴專員｜食環阻街檢控不足　每名重犯者平均違例7.5次

申訴專員公署主動調查政府打擊阻街工作，審視四個阻街黑點，其中在深水埗順寧道及醫局街一帶，發現食環署在2018至2021年每日平均巡查4次，但每日分別平均只有0.1宗檢控，及發出0.3張定額罰款通知書，認為執法力度不足。
每名重犯者平均違例7.5次
據了解，食環署引用「定額罰款條文」執法宗數佔整體個案八成，當中以重犯個案為主，每名重犯者平均違例7.5次，而以「阻街條文」檢控的阻街店舖，每宗平均只罰款約1,000元，故公署認為阻嚇力不足，建議加重刑罰，研究引入累進式罰款。
超過2000宗投訴要兩個月或以上處理
同時，公署又發現，阻街問題較嚴重以及檢控數字較多的街道，如旺角花墟一帶，巡查次數反而比其他阻街情況較輕微的街道少，反映巡查及執法力度寬緊不一，可能會引起執法不公的質疑。調查又指，在2018年至2021年期間，每年有超過2,000宗投訴個案，要兩個月或以上時間處理，各部門每年亦累計拒收超過920宗投訴。
至於跨部門聯合行動，公署則發現，不同民政處的做法及所統籌的聯合行動次數有頗大差異，有地區民政處在過去數年，統籌超過100次聯合行動，有部分民政處，如九龍城及北區民政事務處則未有統籌任何行動。有個案亦顯示，即使民政處嘗試統籌跨部門聯合行動，卻因該處無法迅速解決部門間對執管權責的爭議，而令情況膠著。