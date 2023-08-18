申訴署批處理村屋排污問題權責不清 促地政總署 食環署 環保署建跨部門平台

新界鄉郊地區村屋林立，良好的排污設施有助改善環境衛生。申訴專員公署調查指，地政總署、食環署和環保署在接獲排污設施投訴時，均傾向轉介予其他部門，又未有機制交換調查過程取得的資料和結果等，個案經多番轉介仍未能有效解決。公署建議成立跨部門工作小組，互相補足和盡早磋商應對方案等，環保署表示支持，又稱本月初已參與首次跨部門工作會議。

現時在沒有公用污水渠的新界鄉郊地區，有數以萬計村屋仍使用化糞池處理污水，惟若化糞池破損或滲漏，可致嚴重環境衛生污染。申訴專員公署指，針對村屋排污設施欠妥的安排，地政總署可就情況有否構成違反地契排污條款採取行動、食環署可調查有否《公眾衛生及市政條例》指明的妨擾事故、環保署可從調查有否污染香港水體或排放污水至雨水渠的角度跟進。

公署報告引述環保署資料顯示，該署過去6年接獲的投訴當中，逾六成同時涉及投訴其他部門，即大部分投訴屬跨部門個案。不過，公署調查發現3個部門對權責意見有分歧，並只按照自身對其他部門的工作認識，轉介和跟進投訴，以致個案經多番轉介仍未能有效解決。

