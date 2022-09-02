申訴署發現白牌街渡愈見猖獗 專員批海事處打擊不力

疫情市民無法外遊，假日前往大浪西灣、塔門等熱門地點更踴躍，因地點偏遠沒陸路交通接駁只能乘搭街渡，但部分船隻或屬無牌經營。申訴專員公署調查發現，本地船隻違規經營街渡服務愈見猖獗，憂有安全隱患，專員趙慧賢批評海事處打擊非法載客不力，過去4年的特別巡查次數，平均每星期不足一次，即使發現懷疑違規個案，船長只需簡單解釋已可避過刑責。市民欲分辨違規船隻，運輸署卻又缺乏相關宣傳。

街渡服務通常指向乘客收取船費而提供的點對點水路運輸服務，營辦商須向運輸署申領街渡渡輪服務牌照，提供服務的須為指定船隻。申訴專員公署主動調查涉嫌違規經營街渡服務，發現本港法例無為「街渡」或「街渡服務」釋義，海事處巡查不力，在2017年至2020年期間，該處針對本地船隻非法載客活動的特別巡查次數平均每年45.5次，即平均每星期不足一次；同期「放蛇」搜證行動更平均每年不足一次，至去年下半年才明顯增加。該處人員即使發現懷疑違規，亦輕易接受對方解釋，如有關船隻需要最少2名船員才可出航，船長遇截查時指稱一名乘客為船員，處方人員只登記個人資料但沒有查證便放行。

另外，根據《商船(本地船隻)(證明書及牌照事宜)規例》，現行船隻牌照分為4類，只有第I類別及第IV類別船隻通常用作載運乘客，當中第IV類屬只可「由船東/承租人純為遊樂用途」，不過，海事處未有清楚說明「遊樂用途」，有遊樂船以觀光旅遊團作幌子，提供載客街渡服務。至於市民擬了解所乘的街渡是否領牌，公署卻指，過往運輸署缺乏有效措施，協助市民辨識，直至公署展開是項主動調查後，運輸署已開始在其網頁提供相關牌照下獲准使用的船隻之編號；並要求所有領牌街渡的營辦商須在相關指定船隻的當眼處，展示指定式樣且面積較大的標記。

申訴專員趙慧賢指無牌街渡未有購買第三者責任保險，亦無定期驗船，安全成疑，盼海事處加強公眾教育宣傳，令市民提高安全意識。

公署建議，海事處繼續在較多街渡航線的地點，加強執管工作，亦應改善截查船隻的查證工作，制定截查指引，協助執法人員判斷虛假陳述。運輸署應該向公眾說明，以哪種形式營運的海上客運服務，並應檢視街渡供求情況。海事處和運輸署回應指，接納公署建議，並會積極跟進。