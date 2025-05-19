申訴署維持網站收起舊報告稱免誤導　公眾查閱須書面申請

申訴專員公署近日被揭發收起兩年前的調查報告及新聞稿等，並移除「《公開資料守則》個案」欄目。在事件曝光第四日，申訴署今日解釋指，考慮到近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，因此2023年4月之前發布的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導，決定移除不再反映現況的調查報告及內容。
違反《公開資料守則》個案毋須另立欄目
申訴署表示，網站更新後只保留至最近3個年度的調查報告及內容，此舉亦能避免網站上有過多過時資訊阻礙公眾查閱及搜尋所需資料。公署稱，為確保網站內容準確合時、方便公眾瀏覽及搜尋最新和最相關調查報告及資訊，不時檢視及更新網站上發布的內容，對上一次在2022年的網站更新亦曾移除過時的調查報告，只保留最近10年的調查報告，今次更新亦與當年處理相同。
從網站移除的調查報告及檔案，申訴署稱均已長期保存、並無銷毀，同時提醒公眾如欲查閱公署網站以外而公署可提供的資料，可在明日起填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式向公署提出申請，公署接獲申請後會根據《申訴專員條例》處理。另外，公署又解釋會一如以往在完成調查有關行政失當的申訴後，按《申訴專員條例》考慮公布調查報告，包括違反《公開資料守則》的個案，因此毋須為個別項目另立欄目。