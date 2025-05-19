熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-05-19 19:16:31

申訴署維持網站收起舊報告稱免誤導　公眾查閱須書面申請

分享：
申訴專員公署網站曾經載有2023年之前多個年度的調查報告。(Wayback Machine網站截圖)

申訴專員公署網站曾經載有2023年之前多個年度的調查報告。(Wayback Machine網站截圖)

申訴專員公署近日被揭發收起兩年前的調查報告及新聞稿等，並移除「《公開資料守則》個案」欄目。在事件曝光第四日，申訴署今日解釋指，考慮到近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，因此2023年4月之前發布的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導，決定移除不再反映現況的調查報告及內容。

違反《公開資料守則》個案毋須另立欄目

申訴署表示，網站更新後只保留至最近3個年度的調查報告及內容，此舉亦能避免網站上有過多過時資訊阻礙公眾查閱及搜尋所需資料。公署稱，為確保網站內容準確合時、方便公眾瀏覽及搜尋最新和最相關調查報告及資訊，不時檢視及更新網站上發布的內容，對上一次在2022年的網站更新亦曾移除過時的調查報告，只保留最近10年的調查報告，今次更新亦與當年處理相同。

adblk5

從網站移除的調查報告及檔案，申訴署稱均已長期保存、並無銷毀，同時提醒公眾如欲查閱公署網站以外而公署可提供的資料，可在明日起填寫網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式向公署提出申請，公署接獲申請後會根據《申訴專員條例》處理。另外，公署又解釋會一如以往在完成調查有關行政失當的申訴後，按《申訴專員條例》考慮公布調查報告，包括違反《公開資料守則》的個案，因此毋須為個別項目另立欄目。

中暑熱衰竭分別｜原因/症狀/處理/預防方法（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭/中暑原因（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能