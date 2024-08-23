申請「科技券」 升級餐飲銷售點（POS）系統 紅磡茶餐廳 迎業界升級轉型大趨勢

隨著疫情後市民生活習慣的轉變，加上港人北上消費成風，對本地餐飲業帶來了一定影響，許多本地餐飲業紛紛尋求改善生意的方法。位於紅磡的中華餐廳小廚有限公司（中華小廚）一直沿用逾十年的餐飲銷售點 (POS) 系統，許多功能已經過時，無法滿足實際應用需求，因而決定申請由創新科技署推出的「科技券」，成功升級了POS系統，改善了人手安排和營運環境，有效控制成本，提升餐廳競爭力，以應對餐飲業面對的新挑戰。 中華小廚負責人劉先生指，作為港式茶餐廳，中華小廚的經營以效率為重點，務求滿足顧客對「茶記」快、靚、正的期望，讓他們在忙碌的工作日也能享用美食。由於茶餐廳經常會有拼桌、轉檯等情況，故員工在接單、準備食物、及上菜等方面，都要經過高效培訓，以減低出錯率。 經營傳統茶餐廳需要多位樓面員工負責下單、送餐及保持桌面清潔等工作，故樓面員工必須準確記錄訂單及對應桌號，以免在送餐過程中出現混亂。同時，舊式茶餐廳多使用手寫賬單及現金交易，存在收錯款項或漏單等風險，導致公司損失。而對於廚房部而言，由於缺乏統計數據，廚房部只能根據季節及廚師的個人經驗來訂購食材，未必能夠準確掌握顧客的口味，可能會導致訂錯食材或預估食材數量不準確等情況。

獲「科技券」資助 更換系統提升競爭力

全新點餐系統 助改善餐廳營運 茶餐廳可以引入科技，提升餐廳競爭力、經營效率及顧客滿意度。劉先生指出，餐飲系統於市面已有超過20年的歷史，最初只有酒店或大型酒樓才有資源安裝相關系統。約十多年前，中華小廚作為一家茶餐廳，引入點餐系統可說是一個大膽及創新的嘗試，更可稱得上「相當奢侈」。劉先生笑指，當時餐飲從業員的水平不高，要使用系統確實相當困難，尤其對於小型茶餐廳，當時的系統能做到樓面下單點餐和廚房出單已經很不容易。而且受限於當時的技術條件，傳統POS系統有很多功能仍未被開發，樓面仍需先到每張桌子為顧客進行人手點餐，再在POS機輸入訂單通知廚房備餐。對於減少人手需求和優化餐桌流轉時間的幫助並不大，而且系統的功能固定，難以靈活加入新功能。 劉先生坦言，如沒有「科技券」的資助，中華小廚或會延後更換系統的時間。「對於我們這樣的小型企業而言，投資系統的資源不足。得悉政府的『科技券』能幫助我們這些中小企後，我們才有底氣去聯絡市場上的供應商，選擇最合適的科技方案。」

新系統優化功能 改善餐廳經營 劉先生續指，隨著時代不斷轉變，新POS系統除了一般收銀和點餐功能外，還有以下的優化功能：



顧客自訂口味：傳統POS系統的功能固定，無法讓顧客自訂口味（如少油／少鹽／少辣等），但新系統支持顧客自訂口味點餐，可以直接將要求發送給不同的廚房部門，提供更佳的顧客體驗，吸引他們再次惠顧。 餐點順序管理：茶餐廳廚房傳統上只會按照「出飛」的方式烹調菜品，不會考慮上菜的先後順序，有可能影響顧客的用餐體驗。新的POS系統要求菜品必須按照指定的順序上菜，先上冷藏菜品，然後是主菜，最後才是甜點，帶給顧客最佳的用餐體驗，提升顧客滿意度。 協調不同部門：港式茶餐廳營運涉及許多不同的部門，如廚房、燒味、水吧等。新的POS系統提供一個可靠的協調機制，令餐廳運作更有秩序和效率。 部門和帳目管理：傳統茶餐廳的營運涉及多個不同部門， 透過新POS系統，各部門的收益與損失情況一目了然，管理帳目更精細準確，方便管理層因應不同部門情況調整策略。 優化餐桌使用時間：對於港式茶餐廳來說，餐桌使用時間直接影響翻桌率及收入。新POS系統能夠顯示餐桌狀態，提醒經理進行相應跟進，優化餐桌使用時間，提高餐廳收益。 實時數據報告：新POS系統能夠提供準確的實時數據報告，有助餐廳有效控制食材成本及減少食物浪費。

新系統助靈活調配人手 節省時間及成本 在疫情期間，顧客對外賣需求急增，而堂食顧客亦希望可以盡量減少接觸，以降低傳染風險，令餐廳在人手安排上難以作出合適調整。因此，新POS系統具備自助掃碼點餐功能及外賣平台接口，正好解決了餐廳面對的問題。系統讓顧客可以透過智能手機掃瞄二維碼直接點餐，既可減少人與人之間的接觸，顧客亦可即時以手機下單，縮短等候時間，同時也可讓多組顧客同時下單。餐廳可靈活將樓面的人手調配至其他合適的工作。當然，餐廳會為年長的顧客提供人手下單服務，以滿足部分長者的需求。此外，新POS系統能夠無縫與外賣平台對接，外賣訂單會直接在廚房列印出來，以確保廚房不會遺漏訂單，及時烹調食品並送餐，確保餐點在最快的時間内送達顧客手上。 新POS系統設置電子餐牌，可以減少用紙，有效控制成本和實踐環保。餐廳也可隨時在系統平台更新餐單，方便易用。顧客下單時，系統還可以根據適當時段（如下午茶時段）自動整合成套餐優惠價格，減少因誤會而引起的爭拗。新系統更可擴展其他功能，如引入會員制、跨平台付款積分及獎勵制度等，都有助吸引更多長期和穩定的顧客。新系統亦有助後廚因應顧客口味和季節改變等因素，隨時更新訂購食材的數量，以達至成本控制的目標。由於新系統自動儲存了所有下單及付款紀錄，收銀管理及會計工作亦變得更清晰和方便。

「科技券」申請 提 交所需文件後60日知結果 「無疑新系統的確有助減少人手及控制成本，樓面的人手由以往需要3人到現時只需要2人 」劉先生表示，在申請「科技券」時，申請人需要提交餐廳的基本資料，包括商業登機證、稅務文件、財務報表等，並提供詳盡的供應商報價和已簽署的誠信及不合謀報價／投標確認書，以及項目的詳細計劃等。如秘書處對申請有任何疑問，會以電郵形式提出問題，申請人收到問題後需提供所需的文件或資料，並在指定限期前以指定方式作出回覆。如申請人有任何問題，亦可致電秘書處查詢。一旦提交了所有所需文件，申請人會於60個工作天內收到申請結果。「秘書處專員的解釋十分詳細，對我們這些外行人的申請過程十分有幫助，最終申請成功獲批。」劉先生十分感激秘書處的耐心協助，順利獲批出資助推行項目。 計劃再申請「科技券」 引入更多不同項目 根據「科技券」規定，每家合資格企業或機構最多可獲批6個項目，合共最多可獲資助60萬元。由於中華小廚目前完成了第一個項目，劉先生正計劃未來再次申請「科技券」，希望可以改善點餐及外賣取餐方面的流程，提供更便利的點餐及取餐方式。同時，劉先生亦計劃引入食材成本控制系統，以數碼化管理簡化食材庫存和成本計算工作，進一步控制食材成本，實現節流的目標。 為讓有意申請「科技券」的中小企更了解申請的程序和注意事項，秘書處會定期舉辦免費網上研討會/講解會等，有興趣人士可留意「科技券」網頁：https://bee.hkpc.org/

（資料由「科技券」秘書處香港生產力局及受訪者提供）