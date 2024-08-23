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2024-08-23 07:30:00

申請「科技券」 升級餐飲銷售點（POS）系統 紅磡茶餐廳 迎業界升級轉型大趨勢

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紅磡中華小廚成功申請「科技券」，升級餐飲銷售點（POS）系統，為顧客帶來更佳的消費體驗。

隨著疫情後市民生活習慣的轉，加上港人北上消費成風，對本地餐飲業帶來一定影響，多本地餐飲業紛紛尋改善生意的方。位於紅磡的中華餐廳小廚有限公司（中華小廚）一直沿用逾十年的餐飲銷售點 (POS) 系統，許多功能已經過滿足實際應用需求，因而決定申請由創新科技的「科技券」，成功升級了POS系統，改善了人手安排和營運環境，有效控制成本，提升餐廳競爭力，以應對餐飲業面對的新挑戰

中華小廚負責人劉先生指，作為港式茶餐廳，中華小廚的經營以效率為重點，務求滿足顧客對「茶記」快、靚、正的期望，讓他們在忙碌的工作日也能享用美食。由於茶餐廳經常會有拼桌、轉檯等情況，故員工在接單、準備食物、及上菜等方面，都要經過高效培訓，以減低出錯率。

經營傳統茶餐廳需要多位樓面員工負責下單、送餐及保持桌面清潔等工作，故樓面員工必須準確記錄訂單及對應桌號，以免在送餐過程中出現混亂。同時，舊式茶餐廳使用手寫賬單及現金交，存在收錯或漏單等風險導致公司損失。而對於廚房部而言，由於統計數據，廚房部只能季節及廚師的經驗來訂購，未必能夠準確掌握顧客的口味，可能會訂錯食材或預估食材數量不準等情況。

 

全新POS系統主機，兼具收銀及會計記錄等多項功能。

新系統的副機，方便員工為顧客下單及安排餐廳的日常工作。

新系統連接各大電子收費平台，顧客付款更方便。

員工亦可透過應用程式，在網上為顧客點餐。

獲「科技券」資助 更換系統提升競爭力
全新點餐系統 助改善餐廳營運

茶餐廳可以引入科技，提升餐廳競爭力經營效率及顧客滿意度。劉先生指出，餐飲系統於市面已有超過20年的歷史，最初只有酒店或大型酒樓才有資源安裝相關系統。約十多年前，中華小廚作為一家茶餐廳引入點餐系統可說是一個大膽及創新嘗試，更可稱得上「相當奢侈」。劉先生笑指，當時餐飲從業員的水平不高，要使用系統確實相當困難，尤其對小型茶餐廳，當時的系統能做到樓面下單點餐廚房出單已經很不容易。而且受當時的技術條件，傳統POS系統有很多功能仍未被開發，樓面仍需先到每為顧客進行人手點餐，再在POS機單通知廚房備餐於減少人手需和優化餐桌流轉時間的幫助並不大，而且系統的功能固定，難以靈活加入新功能。

劉先生坦言，如沒有「科技券」的資助，中華小廚或會延後更換系統的時間。「我們這樣的小型企業而，投資系統的資源不足。得悉政府的『科技券』能幫助我們這些中小企後，我們才有底氣去聯絡市場的供應商，選擇最合適的科技方案。」

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新系統採用電子餐單，方便隨時更新內容，亦更環保及可節省印刷成本。

新系統優化功能  改善餐廳經營

劉先生續指隨著時代不斷轉變，新POS系統除了一般收銀和點餐功能外，還以下的優化功能：

顧客自訂口味傳統POS系統的功能固定，無法讓顧客自訂口味（如少油／少鹽／少辣等），但新系統支持顧客自訂口味點餐，可以直接將要求發送給不同的廚房部門，顧客驗，吸引他們惠顧。

餐點順序管理茶餐廳廚房傳統只會按照「出飛」的方烹調菜品，不會上菜的先後順序，有可能影響顧客的用餐體驗。新的POS系統菜品必須按照指定的順序上菜，冷藏菜品，然後是主菜，最後才是甜點，帶給顧客最佳的用餐體驗，提升顧客滿意度。

協調不同部門港式茶餐廳營運涉及許多不同的部門，如廚房、燒味、水吧等。新的POS系統提供一個可靠的協調機制，令餐廳運作更有秩序和效率。

部門和帳目管理傳統餐廳的營運涉及多個不同部門， 透過新POS系統，各部門的收益與損失情況一目了然，管理帳目更精細準確，方便管理層因應不同部門情況調整策略。

優化餐桌使用時間對於港式茶餐廳來說，餐桌使用時間直接影響翻桌率及收入。新POS系統能夠顯示餐桌狀態，提醒經理進行相應跟進，優化餐桌使用時間，提高餐廳收益。

實時數據報告新POS系統能夠提供準確的實時數據報告，有助餐廳有效控制食材成本及減少食物浪費。

電子點餐讓顧客可以隨時透過手機落單，並可因應個人口味輸入特別要求。

新系統助靈活調配人手 節省時間及成本

在疫情期間，顧客對外賣需求急增，而堂食顧客亦希望可以盡量減少接觸，以降低傳染風險，令餐廳在人手安排上難以作出合適調整。因此POS系統自助掃碼點餐功能及外賣平台接口，正好解決餐廳面對的問題系統讓顧客可以透過智能手機掃瞄二維碼直接點餐，既可減少人與人之間的接觸，顧客亦可即時以手機下單，縮短時間，同時也可讓多組顧客同時下單。餐廳可靈活將樓面的人手調配至其他合適的工作。當然，餐廳會為年長的顧客提供人手下單服務，以滿足部分長者的需求。此外，新POS系統能夠無縫與外賣平台對接，外賣訂單會直接在廚房列印出來，以確保廚房不會遺漏訂單，及時烹調食品並送餐，確保餐點在最快的時間内送達顧客手上。

POS系統設電子餐牌減少用紙，有效控制成本和實踐環保餐廳可隨時在系統平台更新餐單，方便易用。顧客單時，系統可以適當時段（如下午茶時段）自動整合成套餐優惠，減少因誤會而引起爭拗新系統更可擴其他功能，如引入會員制、跨平台付款積分及獎勵制度等，都有助吸引更多長期和穩定的顧客。新系統亦有助後廚因應顧客口味和季節改變等因素，隨時更新訂購食材的數量，以達至成本控制的目標。由於新系統自動儲存所有下單及付款錄，收銀管理及會計工作變得更清晰和方便。

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新POS系統能夠無縫與外賣平台對接，外賣訂單會直接在廚房列印出來，以確保廚房不會遺漏。

「科技券」申請 交所需文件後60日知結果

「無疑新系統的確有助減少人手控制成本，樓面的人手由以往需要3人到現時只需要2人  」劉先生表示在申請「科技券」時，申請人需要提交餐廳的基本資料，包括商業登機證、稅務文件、財務報表等，並提詳盡的供應商報價和已簽信及不合謀報價／投標確認書項目的詳細計劃等。如秘書處對申請有任何疑問，會以電郵形式問題，申請人收到問題後需提供需的文件或資料，並在指定限期前指定方式作出回覆。如申請人有任何問題，亦可致電秘書處查詢。一旦提交所有所需文件，申請人會於60個工作天內收到申請結果。「秘書處專員的解釋十分詳細，對我們這些外行人的申請過程十分有幫助，最終申請成功獲批。」劉先生十分感激秘書處的耐心協助，順利資助推行項

計劃再申請「科技券」 引入更多不同項目

根據「科技券」規定每家合資格企業或機構最多可獲批6個項目，合共最多可獲資助60萬元由於中華小廚完成了第一個項目，劉先生計劃未來再申請「科技券」，希望可以善點餐外賣取餐方面的流程，提供更便利的點餐及取餐方式同時劉先生引入食材成本控制系統，以數碼化管理簡化食材庫存和成本計算工作，進一步控制食材成本，節流的目標。

為讓有意申請「科技券」的中小企更了解申請的程序和注意事項，秘書處會定期舉辦免費網上研討會/講解會等，有興趣人士可留意「科技券」網頁：https://bee.hkpc.org/
（資料由「科技券」秘書處香港生產力局及受訪者提供）

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