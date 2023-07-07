申請FB IG須13歲以上 Meta︰AI專人監測防虛報

社交媒體早已成青少年生活日常，但青少年個人資料、私穩或被利用及欺凌。Facebook、Instagram母公司Meta響應由個人資料私隱專員公署舉辦的「2023 年關注私隱週」，將加強宣傳多種保護青少年網上私隱及安全的工具，包括FB、IG申請人須年滿13歲，註冊人申請時未滿16歲，社交平台會自動預設為私人帳戶。Meta指會使用AI及專人監測虛報年齡帳戶，若發現或會刪除該帳戶。

新申請FB、IG帳戶須年滿13歲，當系統發現疑「未夠秤」的帳戶時，用家須提供資訊供核查，Meta發現有不妥會刪除該帳戶。面對謊報年齡問題，Meta亞太區私隱和數據政策總監楊秀玲稱，會用AI及專人監測，從個人檔案、瀏覽習慣、追蹤對象等方面入手。另亦有更多私隱設定、訊息私人功能、預設私人帳户等，保護青少年網上私隱安全。如註冊人申請時未滿16歲，社交平台會自動預設為私人帳戶，僅限與「朋友」分享等。

家長與孩子的溝通亦可加強青少年保障私隱意識，她指，「Meta家庭中心」及「設置工具」可監護青少年使用社交平台的情況︰可設定使用時限、在青少年分享已舉報某帳戶或貼文的資訊時收到通知、查看所關注的帳戶及其追蹤者等。她強調功能著重家長和孩子之間的共識，家長不應騎劫此功能。