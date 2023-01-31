男侍應腳患病假期間遭解僱 法庭今判酒樓須賠2萬元情感賠償

鍾愛文勝訴後於庭外憶述當時經友人介紹轉職，辭去本來穩定的工作，未料甫上班便被無故辭退，「當時疫情緊，被人炒咗，我當時都好徬徨，我哋呢啲草根，手停口停架嘛」。鍾指不計較賠償金額，但希望公開事件令外界明白「僱主唔應該咁炒人囉」。鍾又交代自己現已康復另謀高就，惟經此一役後對人信任有所保留。

官：試用期並非特別抗辯因素

申索人為鍾愛文，答辯人經營魚翅大排檔的盈津(香港)有限公司。陳官裁決時確認答辯方收到申索通知書及出庭通知，惟仍沒有代表出庭或存檔文件回應，遂判答辯方敗訴。陳官指社會不容許歧視行為，受歧視者會遭受情感及其他損害。陳官分析本案中除考慮申索人提到的歧視行為外，仍需考慮當時為試用期，申索人僅上班數天，答辯方沒有作出其他歧視性言行令申索人尷尬等。陳官認為雖然僱主於試用期間解僱員工可以不交代理由，惟也不容許歧視令僱員受到不平等待遇，故試用期並非特別抗辯因素，終下令答辯人須向申索人賠償2萬元情感賠償，兼付訟費。