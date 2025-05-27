男士眼中的成功女性調查　70%同意聚會時顧全丈夫面子

因應時代變遷，女性的社會地位有所提升。不過，有機構發布「男士眼中的成功女性調查」結果，顯示仍有不少男性對兩性的看法受傳統文化影響，70%男士同意另一半在聚會時，需時時留意顧全丈夫的面子。
社築同夢社區發展服務今天舉辦「男兒當自在」記者會，發布「男士眼中的成功女性調查」結果。機構共訪問100名年齡介乎18至63歲的男士，針對12項有關成功女人的標準，表達同意與否。就6項帶有傳統觀念的項目，近70%同意「家庭朋友聚會時，懂得觀察丈夫面色，時時留意顧全丈夫的面子」；60%同意「愛屋及烏，必須接受並喜愛丈夫的家人」；43%同意「為丈夫生兒育女」；42%同意成功女性應該「在丈夫回到家後，就會準備好一餐熱飯給他」；32%同意「優先考慮丈夫及孩子的需要，自己需要放次要」。不過，只有8%同意「事業、收入等等都不能超越丈夫」。
6項不帶傳統觀念的項目
另外6項不帶傳統觀念的項目，97%同意成功女性應「有自己主見，亦有能力表達和實踐自己的想法」；96%同意「有自己的社交圈子，可以與朋友去玩」；92%同意「可以有獨立經濟能力，不必一定依靠其他人」；92%同意「懂得分工合作，會安排家務給家人分擔」，92%同意「懂得愛自己，重視自己需要，不勉強滿足其他人的期望」；90%同意「同等重視家庭及朋友」。
調查顯示，學歷較低、年紀較大、已婚者更傾向傳統觀念。調查亦發現有部分男性的立場矛盾，有23位受訪男士希望女性優先配合丈夫需要，又同時希望女士重視自己的需要；有28位受訪男士，希望女士優先考慮丈夫及孩子需要，又會希望女性有自己的社交圈子。有7位男士表示不喜歡女性的經濟收入超越丈夫，又希望女性經濟獨立。
女性認為應共同承擔生活
女性看法方面，阿寧認為男人煮飯都很好吃，不應假定女性應準備好熱飯，誰先回到家中就誰負責煮飯，亦可以一起煮飯作為家庭時間。嘉嘉則說女士事業及收入超越丈夫，能夠幫助改善家庭生活，反問若老婆有如此成就，丈夫不是應感驕傲嗎？
機構發言人總結，是次調查可以讓男性去反思傳統期望是否等於對自身及對女性的期望。根據他們的前線經驗，傳統責任反而令男女都背上很多不同角色和期望。他們呼籲男性放下傳統包袱，接納不同面貌的自己，同時和異性真誠溝通，讓她們理解自己的想法。這樣彼此都能夠活得自在，兩性相處更融洽。