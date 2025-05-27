男士眼中的成功女性調查　70%同意聚會時顧全丈夫面子

因應時代變遷，女性的社會地位有所提升。不過，有機構發布「男士眼中的成功女性調查」結果，顯示仍有不少男性對兩性的看法受傳統文化影響，70%男士同意另一半在聚會時，需時時留意顧全丈夫的面子。

社築同夢社區發展服務今天舉辦「男兒當自在」記者會，發布「男士眼中的成功女性調查」結果。機構共訪問100名年齡介乎18至63歲的男士，針對12項有關成功女人的標準，表達同意與否。就6項帶有傳統觀念的項目，近70%同意「家庭朋友聚會時，懂得觀察丈夫面色，時時留意顧全丈夫的面子」；60%同意「愛屋及烏，必須接受並喜愛丈夫的家人」；43%同意「為丈夫生兒育女」；42%同意成功女性應該「在丈夫回到家後，就會準備好一餐熱飯給他」；32%同意「優先考慮丈夫及孩子的需要，自己需要放次要」。不過，只有8%同意「事業、收入等等都不能超越丈夫」。