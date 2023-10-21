男嬰感染新冠併發症死亡　劉宇隆籲盡快為兒童接種疫苗

就一名20個月大的男嬰，感染新冠病毒後死亡。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指者清楚嬰兒的嚴重併發症原因，但指接種疫苗可減低出現嚴重併發症以及入院的風險，故提醒家長要為兒童盡快接種疫苗。

在上星期，一名20個月大的男嬰因為感染新冠病毒，之後出現併發症而死亡。據指男嬰在周二（17日）開始發燒、咳嗽及流鼻水，之後入住聯合醫院的兒科深切治療部，經臨床診斷為感染新冠病毒，並出現併發的急性壞死性腦病、肺炎、敗血病及休克。男嬰之後情況惡化，延至周四晚（19日）離世。劉宇隆表示，未清楚男嬰的併發症原因，但數據顯示會有約1%的兒童或長者，或會因為免疫機制問題而出現相關併發症。劉又指接種疫苗可減低出現嚴重併發症及入院的風險。