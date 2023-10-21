男嬰感染新冠併發症死亡　劉宇隆籲盡快為兒童接種疫苗

就一名20個月大的男嬰，感染新冠病毒後死亡。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指者清楚嬰兒的嚴重併發症原因，但指接種疫苗可減低出現嚴重併發症以及入院的風險，故提醒家長要為兒童盡快接種疫苗。
在上星期，一名20個月大的男嬰因為感染新冠病毒，之後出現併發症而死亡。據指男嬰在周二（17日）開始發燒、咳嗽及流鼻水，之後入住聯合醫院的兒科深切治療部，經臨床診斷為感染新冠病毒，並出現併發的急性壞死性腦病、肺炎、敗血病及休克。男嬰之後情況惡化，延至周四晚（19日）離世。劉宇隆表示，未清楚男嬰的併發症原因，但數據顯示會有約1%的兒童或長者，或會因為免疫機制問題而出現相關併發症。劉又指接種疫苗可減低出現嚴重併發症及入院的風險。
出席商台節目受訪的港大兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，家長在復常後對疫情的警惕下降。他指在感染新冠後，一般會在半年後免疫力下降，而多數市民接種疫苗的時間已過去很久，以及有些市民仍未接種疫苗，故提醒接種新冠疫苗後，需要兩個星期後才有足夠抗體，呼籲市民盡快接種。另外葉又表示，季節性流感疫苗在學校外展計劃的初步反應令人鼓舞，在各方面都準備很好，希望家長盡快為小朋友安排接種。
衞生防護中心指留意肺炎支原體感染
至於內地近日出現的肺炎支原體感染，衞生署衞生防護中心表示留意到相關情況，自8月起公立醫院就有關個案的入院人數有所增加。劉宇隆指，肺炎支原體一般會引致上呼吸道感染、氣管或是支氣管炎，大約有5至10%患者會出現肺炎，甚至引發腦炎及過敏性皮膚發炎等，情況不可忽視。劉表示肺炎支原體的潛伏期約為1至4個星期。由於潛伏期長，爆發時間也可能較長，部份長時間空氣流通欠佳的地方，如學校或者院舍都有爆發的風險。劉指肺炎支原體目前沒有疫苗，提醒市民做好個人衛生。