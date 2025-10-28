男嬰拉電線翻倒電飯煲　手腳燙傷需植皮　菲傭虐兒罪成判囚7周

44歲菲傭經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。(資料圖片)

44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。

裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男嬰隨後拉扯電飯煲的電線，令電飯煲翻倒在兩人身上。男嬰的右手和左腳有淺二度灼傷，右前臂則有深二度灼傷，需要接受人工真皮植皮手術。