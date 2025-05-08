男嬰疑遭搖晃致腦部出血 57歲內地親戚涉虐待或疏忽 今提堂

男嬰周一下午近4時不適，家人將他帶到港怡醫院，當時半清醒，同晚轉往瑪麗醫院。瑪麗醫院醫生替男嬰檢查後，證沒有表面傷痕，但發現腦部出血，並懷疑有搖晃嬰兒綜合症，疑曾受不恰當對待，醫生報警。西區警區重案組人員調查後，周二晚拘捕一名57歲內地女子，涉嫌對看管兒童虐待或疏忽。據悉，男嬰一家居住於南區壽臣山，據指疑犯為男嬰「伯娘」，今年1月遷入同住。

一名4個月大男嬰懷疑受虐，曾遭搖晃致腦部出血，目前在瑪麗醫院深切治療部留醫，情況危殆，警方拘捕一名57歲內地女子，據指為男嬰的親戚。案件於今日在東區裁判法院提堂。

翻查資料，所謂「搖晃嬰兒綜合症」，是因嬰幼兒受到持續或間歇性搖晃而損害了其腦部，劇烈的搖晃令嬰兒的頸部在短時間內急促震動，有機會引發硬腦膜下血腫或蜘蛛膜下腔出血、視網膜出血。並可能產生頭痛、頭暈、失憶及影響智力等後遺症，嚴重可致癱瘓及死亡。

過往香港亦出發生「搖晃嬰兒綜合症」案，大多控以虐兒罪，但早前則有案例控以謀殺罪；42歲運輸工人被告2020年涉猛烈搖晃逾兩歲的女兒，致她腦出血送院搶救不治，法醫作供時證實女童有「搖晃嬰兒綜合症」的虐待性頭部創傷。經審訊後，陪審團一致裁定被告謀殺罪成，判處終身監禁，涉及的虐兒罪則囚6年5個月。